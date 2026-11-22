Bowling, cerveza artesanal y gastronomía: una propuesta para disfrutar en zona norte + Agregar ámbito en









Con cinco pistas de bowling, sector gamer, cocina que incluye desde picadas y hamburguesas hasta carnes, pastas y pizzas, y cervezas artesanales de El Galpón de Tacuara, Tacu Resto & Bowling en San Fernando suma entretenimiento y gastronomía para compartir en familia o con amigos.

TACU Resto & Bowling, un lugar para comer y pasar un buen tiempo con amigos.

En General Arias 710, San Fernando, TACU Resto & Bowling propone combinar una salida gastronómica con distintas actividades recreativas. El proyecto fue creado por Martín, Sebastián y Gabriel, también responsables de El Galpón de Tacuara, y cuenta con un salón principal, un patio climatizado y cinco pistas de bowling. A estos espacios se suma un sector gamer equipado con videojuegos, tejo y máquinas con premios. La distribución permite organizar encuentros entre amigos, reuniones familiares y celebraciones, con opciones para extender la estadía después de comer.

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El Daytona en TACU Resto & Bowling. La carta recorre diferentes categorías y contempla platos para compartir, sándwiches, principales, pastas, ensaladas y pizzas. Entre las entradas aparecen las empanadas de carne cortada a cuchillo con salsa norteña, las rabas con tártara TACU, las provoletas crocantes, las croquetas de verdura y las muzzarelitas apanadas. Para comenzar entre varios, ofrecen dos opciones de picadas: una fría, con quesos, fiambres, aceitunas marinadas, hummus de remolacha y encurtidos; y otra caliente, que combina pollitos fritos, salchichas alemanas, empanadas, muzzarelitas y papas rústicas.

"Somos tu bowling local". Dentro de las hamburguesas se destaca la Doble Gravy, especial de la casa, preparada con doble medallón, cheddar, panceta, salsa Stacker y fondo de cocción, acompañada con papas rejilla. La sección de sándwiches incluye una bondiola desmechada con batatas pay, cebolla morada encurtida y salsa ranch, mientras que entre los wraps figuran versiones con pollo crispy, bondiola, langostinos y una opción vegana con falafel y babaganoush.

Las hamburguesas en TACU Resto & Bowling. Entre los platos principales, hay ribs BBQ con coleslaw y papas rejilla, milanesa de bife de chorizo y bondiola laqueada con puré de batata, así como preparaciones con pescados y mariscos: salmón grillado con vegetales asados y arroz cremoso con langostinos y hongos. El apartado se completa con curry de pollo o tofu, wok de pollo y langostinos y milanesa de berenjena con hummus de remolacha, palta y cebolla encurtida. En pastas destacan los canelones de pollo y puerro y los sorrentinos de calabaza y queso. Las pizzas, por su parte, incluyen clásicas y una variedades como de provoleta con chimi rojo.

Los diferentes platos en TACU Resto & Bowling. La propuesta contempla alternativas vegetarianas y veganas, además de opciones sin TACC, cuya disponibilidad se puede consultar en el restaurante. Para los más chicos hay un menú infantil con milanesa de carne, ñoquis o nuggets de pollo, que incluye bebida y helado de postre.

Los postres en TACU Resto & Bowling. En bebidas, TACU trabaja con cervezas artesanales de El Galpón de Tacuara, con estilos como Blonde Ale, Irish Red Ale, IPA Sanfer y Jim Morrison. La oferta también incorpora etiquetas de bodegas como Chandon, Trapiche y Catena Zapata, además de cocktails clásicos, vermut, gin tonic, Aperol Spritz y opciones sin alcohol. Bowling, cumpleaños y promociones Uno de los atractivos del lugar es la posibilidad de combinar la comida con una partida de bowling. De lunes a viernes, de 12 a 17 h, excepto feriados, ofrecen una promoción 2x1: quienes juegan una partida reciben una segunda sin cargo. La propuesta también contempla la organización de cumpleaños infantiles, con animadora y un menú especial para los invitados, una modalidad que permite reunir gastronomía y entretenimiento en una misma celebración. El bowling, uno de los principales atractivos en TACU Resto. Con distintas opciones para comer, cervezas artesanales y actividades para diferentes edades, TACU Resto & Bowling suma una propuesta al circuito gastronómico de Zona Norte. Un espacio para organizar una salida, celebrar un cumpleaños o aprovechar una partida de bowling durante la semana. Dirección: General Arias 710, San Fernando.