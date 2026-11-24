Una guía para combinar las principales variedades de uva con comidas típicas, carnes, pastas y otras preparaciones.

Cada 24 de noviembre, la Argentina celebra el Día del Vino , una fecha que destaca el valor de esta bebida en la cultura, la gastronomía y la identidad nacional. Más allá de su lugar en las mesas familiares y los encuentros sociales, el vino también ofrece una gran variedad de sabores, aromas y estilos que permiten acompañar distintos platos.

El maridaje es una forma de encontrar el equilibrio entre la bebida y la comida, ya sea a través de sabores complementarios o contrastantes. No existe una única combinación correcta , pero algunas cepas tienen características que las convierten en mejores acompañantes para determinados ingredientes, desde el tradicional asado hasta pescados, pastas, empanadas y quesos.

El Día del Vino Argentino se conmemora cada 24 de noviembre porque en 2010, mediante el Decreto 1800, se declaró al vino como Bebida Nacional . La decisión reconoció su importancia histórica, cultural, social y económica, además del vínculo que mantiene con las tradiciones y las distintas regiones productoras del país.

En 2013, el Congreso sancionó la Ley 26.870 , que ratificó esa declaración y estableció distintas acciones para difundir las características culturales de la producción, elaboración y consumo del vino argentino. La normativa también apunta a promover la actividad vitivinícola y fortalecer las economías regionales.

La fecha es una oportunidad para celebrar la diversidad de vinos que se producen en el país y explorar sus posibilidades gastronómicas. Desde variedades tintas de mayor estructura hasta blancos frescos y rosados, cada cepa puede acompañar distintos platos y convertirse en una alternativa para potenciar los sabores de la cocina argentina.

Tipos de maridaje según cada vino

Malbec

El Malbec es una de las cepas más representativas de la Argentina y un clásico para acompañar carnes rojas. Su perfil frutado, sus taninos y su estructura lo convierten en un aliado del asado, los cortes a la parrilla, las hamburguesas caseras y las carnes al horno. También puede combinarse con chorizos, morcillas y quesos semiduros.

Cabernet

El Cabernet Sauvignon se caracteriza por su estructura, sus taninos y sus notas que pueden recordar a frutos negros y especias. Es una buena opción para acompañar carnes asadas, platos con salsas intensas, estofados y quesos estacionados. Su intensidad permite equilibrar preparaciones de sabores profundos y comidas con mayor contenido graso.

El Malbec, una variedad que se adapta a los distintos terruños. Pixabay

Syrah

El Syrah suele presentar aromas especiados y un perfil intenso, por lo que combina especialmente bien con carnes a la parrilla, cordero, embutidos y guisos. También puede acompañar platos con pimienta, especias o salsas robustas, ya que su carácter permite sostener sabores pronunciados sin perder protagonismo.

Tempranillo

El Tempranillo es una variedad que puede ofrecer vinos de cuerpo medio, con notas frutales y una estructura equilibrada. Es ideal para acompañar tapas, picadas con fiambres y quesos, carnes asadas, pastas con salsa de tomate y preparaciones con hongos. Su versatilidad lo convierte en una alternativa para comidas cotidianas y platos más elaborados.

Rosado

Los vinos rosados se destacan por su frescura y por su capacidad para acompañar platos livianos o con sabores variados. Pueden combinarse con ensaladas, sushi, empanadas, pizzas, picadas y preparaciones con pescados o mariscos. También son una opción para comidas al aire libre, especialmente cuando se busca una bebida refrescante.

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Chardonnay

El Chardonnay es una cepa blanca que puede presentar distintos estilos, desde vinos frescos y ligeros hasta ejemplares con mayor cuerpo y cremosidad. Acompaña muy bien pescados, pollo, pastas con salsas blancas, risottos y quesos suaves. Los estilos con mayor cuerpo pueden combinarse con preparaciones más untuosas, mientras que los más frescos funcionan con platos simples y delicados.

Pinot Noir

El Pinot Noir es un tinto generalmente más ligero y elegante, con taninos suaves y una marcada expresión frutal. Puede acompañar carnes blancas, cerdo, cordero, hongos, risottos y pescados grasos como el salmón o la trucha. Su versatilidad lo convierte en una alternativa para quienes buscan un vino tinto que no resulte demasiado intenso.