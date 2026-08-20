Qué significa que te gusten las películas de asesinos en serie, según la psicología + Agregar ámbito en









El fenómeno combina curiosidad, búsqueda de seguridad y necesidad de entender conductas extremas desde un lugar controlado.

Una mirada al fenómeno que conquistó pantallas y conversaciones. Magnific

El fenómeno del true crime creció hasta convertirse en uno de los géneros más consumidos en plataformas, libros, podcasts y televisión. Casos policiales, investigaciones y perfiles criminales despiertan una curiosidad que puede parecer difícil de explicar, pero que tiene diferentes respuestas desde la ciencia.

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Mirar una producción sobre un crimen real no implica admirar al responsable ni tener una personalidad peligrosa. Para especialistas, el atractivo puede estar relacionado con la necesidad humana de comprender aquello que genera miedo, incertidumbre o desconcierto.

Hay historias reales de terror que son llevadas al cine, despiertan preguntas y mantienen la intriga del público. Magnific Por qué algunas personas aman los documentales de True Crime Una de las claves está en la curiosidad humana. Los casos criminales plantean preguntas que quedan abiertas: quién fue el responsable, cómo actuó, por qué lo hizo y de qué manera pudo mantenerse oculto. Esa estructura convierte al espectador en una especie de investigador desde el sillón, siguiendo pistas e intentando anticiparse a la resolución.

Los especialistas aseguran que parte de este interés puede estar relacionado con un aprendizaje inconsciente. Conocer cómo ocurrieron determinados hechos podría servir para reconocer situaciones de riesgo y pensar cómo reaccionar frente a una amenaza.

También existe un componente ligado al miedo. Observar una situación peligrosa desde una pantalla permite experimentar tensión en un entorno seguro. Ese contexto puede activar respuestas asociadas al miedo, mientras la persona sabe que no está expuesta al peligro.

A esto se suma la denominada curiosidad mórbida, un concepto utilizado en investigaciones psicológicas para describir el interés por información relacionada con la muerte, la violencia y otros acontecimientos amenazantes. El misterio detrás de por qué los casos de terror en las películas capturan la atención del público. Magnific Por qué el público femenino representa la mayor audiencia de estas producciones La relación entre mujeres y true crime llamó especialmente la atención de la investigación académica. Según estudios de la rama Psicología, las mujeres mostraban mayor interés que los hombres por historias relacionadas con crímenes reales, violaciones y asesinos seriales. Los investigadores observaron además que las participantes mostraban interés por relatos en los que las víctimas conseguían escapar o utilizaban algún recurso para defenderse. Una de las explicaciones planteadas fue que esas historias podían ofrecer información útil ante una eventual situación de peligro. Esa hipótesis se relaciona con la llamada vigilancia defensiva: prestar atención a determinados comportamientos, contextos o señales para estar mejor preparado frente a una amenaza. La empatía también aparece como una posible explicación, ya que una mayor identificación emocional con las víctimas podría influir en el interés femenino por estas historias.

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