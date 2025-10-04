Qué significa solo poner el volumen en números pares, según la psicología







Una costumbre que parece inofensiva puede estar vinculada con la búsqueda de control, equilibrio y seguridad en la vida diaria.

El hábito de poner el volumen en un número par puede ser perjudicial. Gentileza - Atom.al

Existen algunas personas que no toleran que el televisor, la radio del auto o incluso el despertador quede en un número impar. Ellos siempre buscan que el audio quede en cifras pares, aunque sea un detalle mínimo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este hábito, que a simple vista puede parecer solamente un capricho, llamó la atención de especialistas en salud mental, quienes encontraron explicaciones en la psicología y hasta en ciertas creencias culturales.

Persona mirando la TV UConn Today Gentileza - UConn Today

El significado de poner el volumen en números pares Los psicólogos coinciden en que quienes eligen números pares para el volumen suelen experimentar tranquilidad, orden y una sensación de control. Para esas personas, el número par transmite equilibrio y hasta armonía, lo que reduce la incomodidad o la ansiedad que genera ver una cifra impar en la pantalla.

Igualmente, este comportamiento no se limita a los aparatos de audio. También puede trasladarse a otras rutinas, como fijar la alarma del celular en un número par o buscar pares en actividades diarias. Más allá de lo personal, los números pares tienen además un peso cultural. En diferentes sociedades se asocian con la simetría, la estabilidad y lo previsible, mientras que lo impar suele vincularse con lo inacabado o lo irregular.

Aunque este hábito puede parecer cercano a un trastorno obsesivo, los expertos aclaran que no siempre es así. Se vuelve preocupante solo si interfiere de manera constante con la vida cotidiana y genera malestar más allá de la situación puntual. ¿Cómo evitar la obsesión con los números pares? La psicología ofrece distintas formas de trabajar esta conducta cuando empieza a volverse incómoda: Probar lo contrario: si la costumbre de elegir números pares se repite demasiado, un primer paso es animarse a dejar el volumen en una cifra impar y convivir con esa sensación hasta que pierda fuerza.

si la costumbre de elegir números pares se repite demasiado, un primer paso es animarse a dejar el volumen en una cifra impar y convivir con esa sensación hasta que pierda fuerza. Atención plena: tomar conciencia de que no pasa nada malo si aparece un número impar en la rutina ayuda a restarle importancia al hábito.

tomar conciencia de que no pasa nada malo si aparece un número impar en la rutina ayuda a restarle importancia al hábito. Aceptar la incomodidad: reconocer que la obsesión puede generarte alguna tensión a futuro y que romper la estructura es una manera de ganar libertad.

reconocer que la obsesión puede generarte alguna tensión a futuro y que romper la estructura es una manera de ganar libertad. Consultar a un profesional: si la necesidad de ver pares afecta otros aspectos de la vida y se vuelve constante, lo recomendable es hablarlo con un especialista en salud mental.

Temas Ciencia