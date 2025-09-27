Qué significa no querer tener hijos, según la psicología

Cada vez son más los adultos que eligen no formar una familia. Conocé las causas de este fenómeno y cómo impacta en la natalidad argentina.

Hoy en día crece cada vez más el prcentaje de parejas sin hijos.

En Argentina y en gran parte del mundo occidental cambió mucho la manera de pensar la maternidad y la paternidad. La decisión de no tener hijos dejó de ser algo raro y hoy es un tema presente en estudios académicos, debates en redes y hasta en conversaciones cotidianas.

Esta tendencia no se limita a una generación en particular. Si bien se hace más evidente entre millennials y centennials , también llega hasta adultos mayores que se replantean sus prioridades. La psicología analizó este cambio para comprender sus múltiples factores y consecuencias.

Los especialistas coinciden en que la decisión de no tener hijos responde a una combinación de variables culturales, económicas y emocionales . Entre las razones más frecuentes se encuentran:

La psicología también señala que quienes eligen no tener hijos reportan niveles similares de felicidad que quienes sí son padres. Además, la decisión permite destinar recursos a intereses propios, ahorro y estabilidad financiera.

Cayó un 40% la natalidad en Argentina

El censo 2022 del INDEC mostró que los hogares sin niños pasaron del 44% en 1991 al 57% en 2022. Esto demuestra que desde 2014 la natalidad bajó un 40%, una de las reducciones más grandes de América Latina.

También creció la cantidad de hogares unipersonales y de familias monoparentales, en su mayoría encabezadas por mujeres. En paralelo, se amplió el grupo de adultos mayores. Los expertos interpretan estos datos como una señal de transformación social.

La decisión de no tener hijos ya no se asocia a falta de compromiso, sino a una reconfiguración de prioridades y estilos de vida.