¿Qué son los 'Curis'? La nueva tendencia viral entre los jóvenes

Dibujos y referencias gamer le dieron forma a un fenómeno que ya circula entre estudiantes de España y Latinoamérica.

Una nueva forma de humor digital empezó a circular entre adolescentes y jóvenes en redes sociales.

Una nueva forma de meme empezó a hacerse tendencia entre adolescentes y jóvenes en redes sociales. Se los conoce como “Curis” , “Curi memes” o “Curimomos”, y se basan en escenas de videojuegos, películas o dibujos para darles un significado totalmente distinto.

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Lo que los hace diferentes es que no buscan convertirse necesariamente en contenidos virales ni masivos. Muchas veces funcionan dentro de grupos chicos, cursos o comunidades donde todos los participantes conocen el contexto y entienden el chiste.

Los Curis empezaron a circular dentro de comunidades de videojuegos, especialmente en grupos de Facebook como SDLG o Legión Holk. En un principio, la lógica era tomar personajes, imágenes o escenas reconocibles y ponerlos en situaciones diferentes a las originales.

Los Curis nacieron en comunidades gamer y luego incorporaron recursos visuales como la rotoscopia.

Con el tiempo, el formato empezó a incorporar otras técnicas. Una de ellas es la rotoscopia , que permite dibujar o animar sobre movimientos previamente registrados y generar piezas con un estilo personalizado. Eso abrió la puerta a que cada usuario pudiera crear personajes propios, deformar escenas conocidas o representar situaciones que pasan dentro de su grupo de amigos.

La diferencia principal está en el alcance. Un meme clásico suele buscar una idea fácil de entender para una gran cantidad de personas. Pero los Curis pueden funcionar perfectamente aunque solo los comprendan diez compañeros de clase. No necesitan una referencia universal y muchas veces se construyen alrededor de:

A diferencia de los memes, muchas veces dependen de bromas internas y códigos que solo entiende un grupo reducido.

chistes internos

situaciones del aula

anécdotas entre amigos

personajes conocidos dentro de un grupo

escenas de videojuegos reinterpretadas

experiencias de la vida que solo entiende una comunidad específica

Por eso, más que reemplazar a los memes, funcionan como una evolución del mismo lenguaje. Mantienen la intención humorística, pero permiten que cada grupo cree sus propios códigos.

Colegios e institutos se convirtieron en espacios para que estas creaciones se multipliquen entre estudiantes. Magnific

Del mundo gamer a las aulas: así se propagan en colegios e institutos

Los jóvenes de cientos de escuelas de España y Latinoamérica empezaron a usar estos dibujos para representar situaciones que ocurren dentro de sus clases, grupos de amigos o comunidades. Una pelea por un trabajo práctico, una frase repetida por un profesor o una situación incómoda durante el recreo pueden terminar convertidas en un Curi.

Además, no hace falta contar con grandes conocimientos de edición o animación. En estos casos, un dibujo básico puede funcionar igual si el resto del grupo reconoce rápidamente a qué situación hace referencia. De esa manera, los colegios e institutos pasaron a convertirse en uno de los espacios donde más rápido se propagan.

La Generación Z y Alpha los adoptaron como una manera rápida y visual de contar situaciones cotidianas y reforzar chistes compartidos. Gentileza - Omar Ramirez/Facebook

Por qué la Generación Z y Alpha los han convertido en su nuevo lenguaje

El atractivo de los Curis está en que permiten expresar una idea de manera rápida, visual y cercana. Para los más jóvenes, crear uno puede funcionar como una forma de contar algo que pasó, burlarse de una situación o reforzar una broma interna sin tener que explicarla demasiado.

Además, el formato no exige que el dibujo sea perfecto, ya que parte del humor puede salir de una ilustración exagerada, deformada o hecha de manera sencilla. Los Curis tampoco necesitan millones de reproducciones para funcionar, ya que su éxito puede limitarse a un grupo de WhatsApp, un curso o una comunidad gamer.