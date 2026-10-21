Una nueva forma de meme empezó a hacerse tendencia entre adolescentes y jóvenes en redes sociales. Se los conoce como “Curis”, “Curi memes” o “Curimomos”, y se basan en escenas de videojuegos, películas o dibujos para darles un significado totalmente distinto.
¿Qué son los 'Curis'? La nueva tendencia viral entre los jóvenes
Dibujos y referencias gamer le dieron forma a un fenómeno que ya circula entre estudiantes de España y Latinoamérica.
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Lo que los hace diferentes es que no buscan convertirse necesariamente en contenidos virales ni masivos. Muchas veces funcionan dentro de grupos chicos, cursos o comunidades donde todos los participantes conocen el contexto y entienden el chiste.
De los 'Curimomos' a la rotoscopia: el origen de este nuevo fenómeno de internet
Los Curis empezaron a circular dentro de comunidades de videojuegos, especialmente en grupos de Facebook como SDLG o Legión Holk. En un principio, la lógica era tomar personajes, imágenes o escenas reconocibles y ponerlos en situaciones diferentes a las originales.
Con el tiempo, el formato empezó a incorporar otras técnicas. Una de ellas es la rotoscopia, que permite dibujar o animar sobre movimientos previamente registrados y generar piezas con un estilo personalizado. Eso abrió la puerta a que cada usuario pudiera crear personajes propios, deformar escenas conocidas o representar situaciones que pasan dentro de su grupo de amigos.
¿En qué se diferencian los Curis de los memes tradicionales?
La diferencia principal está en el alcance. Un meme clásico suele buscar una idea fácil de entender para una gran cantidad de personas. Pero los Curis pueden funcionar perfectamente aunque solo los comprendan diez compañeros de clase. No necesitan una referencia universal y muchas veces se construyen alrededor de:
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chistes internos
situaciones del aula
anécdotas entre amigos
personajes conocidos dentro de un grupo
escenas de videojuegos reinterpretadas
experiencias de la vida que solo entiende una comunidad específica
Por eso, más que reemplazar a los memes, funcionan como una evolución del mismo lenguaje. Mantienen la intención humorística, pero permiten que cada grupo cree sus propios códigos.
Del mundo gamer a las aulas: así se propagan en colegios e institutos
Los jóvenes de cientos de escuelas de España y Latinoamérica empezaron a usar estos dibujos para representar situaciones que ocurren dentro de sus clases, grupos de amigos o comunidades. Una pelea por un trabajo práctico, una frase repetida por un profesor o una situación incómoda durante el recreo pueden terminar convertidas en un Curi.
Además, no hace falta contar con grandes conocimientos de edición o animación. En estos casos, un dibujo básico puede funcionar igual si el resto del grupo reconoce rápidamente a qué situación hace referencia. De esa manera, los colegios e institutos pasaron a convertirse en uno de los espacios donde más rápido se propagan.
Por qué la Generación Z y Alpha los han convertido en su nuevo lenguaje
El atractivo de los Curis está en que permiten expresar una idea de manera rápida, visual y cercana. Para los más jóvenes, crear uno puede funcionar como una forma de contar algo que pasó, burlarse de una situación o reforzar una broma interna sin tener que explicarla demasiado.
Además, el formato no exige que el dibujo sea perfecto, ya que parte del humor puede salir de una ilustración exagerada, deformada o hecha de manera sencilla. Los Curis tampoco necesitan millones de reproducciones para funcionar, ya que su éxito puede limitarse a un grupo de WhatsApp, un curso o una comunidad gamer.
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