Meow Nails: la tendencia de uñas con garras peludas que va a impactar en Halloween

La manicura suma una propuesta bastante más atrevida para esta temporada, con diseños que mezclan volumen, textura y un guiño directo a los gatos.

Las uñas inspiradas en gatos se convirtieron en una de las propuestas más llamativas para completar un look de Halloween.

Con Halloween cada vez más cerca, las redes sociales empiezan a llenarse de ideas para quienes buscan un look diferente. Entre las propuestas que más llaman la atención aparece una nueva tendencia de manicura: las Meow Nails , unas uñas inspiradas en las garras de los gatos que incorporan un curioso efecto peludo.

Hace tiempo que los diseños dejaron de limitarse a los esmaltes de colores . También entraron en juego materiales poco habituales y formas cada vez más originales. Esta nueva moda lleva esa creatividad un poco más lejos con una manicura difícil de pasar por alto.

Las Meow Nails , también conocidas como " Meow Cat Nails" , son una manicura inspirada en los gatos. La idea es trasladar algunos de sus rasgos hasta la punta de los dedos, con versiones que van desde pequeños detalles felinos hasta auténticas garras.

Las versiones más llamativas imitan pequeñas garras de gato y suman una textura peluda sobre las uñas.

Algunas llevan huellas o dibujos de gatitos, mientras otras apuestan por uñas largas y puntiagudas. Las que más sorprendieron en redes sociales, sin embargo, son aquellas que incorporan una textura peluda, como si estuvieran cubiertas por el pelo de un animal.

Su popularidad también tiene mucho que ver con Halloween. Se pueden elegir diseños más suaves, con tonos rosados y detalles felinos, o ir directamente por unas garras oscuras para acompañar un disfraz.

Tampoco hace falta llevar las diez uñas iguales. Muchas manicuras reservan el acabado peludo para uno o dos dedos y mantienen el resto con esmalte convencional, una opción bastante más fácil de incorporar.

Elementos clave: texturas, peluche y acabados en efecto 3D

Una de las características más llamativas de las Meow Nails es su textura. En lugar del acabado liso y brillante de una manicura convencional, estos diseños buscan imitar el pelo de los gatos con una superficie suave que recuerda al terciopelo.

Para conseguirlo se utiliza un material conocido como "velvet powder", un polvo compuesto por fibras muy finas que se adhieren a la uña. El resultado es una terminación aterciopelada con una pequeña capa de pelusa.

También hay versiones que incorporan peluche sintético, especialmente sobre uñas postizas. Este material suma mucho más volumen y funciona mejor para quienes buscan unas garras bien marcadas.

Otra alternativa es el efecto 3D, realizado con acrílico o gel constructor. Estos productos permiten levantar pequeños relieves, formar orejas de gato o trabajar puntas más pronunciadas para reforzar el aspecto felino.

En cuanto a los colores, el negro aparece mucho en las versiones pensadas para Halloween. Los grises y marrones ayudan a imitar distintos pelajes, mientras que el rosa y los tonos pastel llevan la manicura hacia un estilo más delicado. También puede sumarse el conocido efecto "cat eye", realizado con esmaltes magnéticos que forman un reflejo luminoso parecido al de los ojos de un gato.

El acabado peludo es lo que le da a estas uñas su aspecto más llamativo y diferente. Eje central

Cómo aplicar peluche sintético y efecto 3D sin estropear tu manicura

Aunque algunas Meow Nails parecen bastante difíciles de recrear, hay versiones que se pueden hacer en casa. Una de las opciones más prácticas son las uñas postizas "press-on", porque permiten preparar todo el diseño antes de colocarlo y retirarlo después de la fiesta.

Para conseguir la textura peluda se necesita un producto de adhesión compatible y polvo "velvet". Primero se prepara la superficie y después se distribuyen las fibras siguiendo las indicaciones del fabricante, ya que la aplicación cambia según el producto.

Si se busca algo más voluminoso, se pueden sumar pequeños detalles de peluche sintético. Lo más conveniente es colocarlos sobre uñas postizas y utilizar un adhesivo apto para manicura, sin que entre en contacto con la piel.

Las garras en 3D requieren un poco más de práctica. El acrílico esculpido o el gel constructor sirven para moldear la forma y agregar volumen, aunque en estos casos conviene recurrir a una manicura profesional si nunca se trabajó con este tipo de productos.

Las uñas peludas tampoco son las más cómodas para usar todos los días. Las fibras pueden ensuciarse y engancharse con facilidad, por lo que funcionan mejor para una fiesta o una ocasión puntual que para llevarlas durante varias semanas.

Al retirarlas, tampoco conviene arrancar las decoraciones de golpe. El gel, las extensiones y los adhesivos tienen métodos de remoción distintos, mientras que las "press-on" deben quitarse siguiendo las instrucciones del producto elegido para no dañar la uña natural.