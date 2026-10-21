A 6 horas de Buenos Aires: la laguna oculta con aguas tranquilas e ideal para pescar en el fin de semana

La tranquilidad del paisaje y la amplitud del cielo convierten a este rincón de la provincia en una alternativa para disfrutar durante el fin de semana.

A veces, cambiar de aire no exige cruzar medio país ni organizar unas vacaciones largas. En el sudoeste de la provincia de Buenos Aires , hay paisajes donde el agua, los caminos rurales y el horizonte abierto invitan a dejar atrás el ruido cotidiano y disfrutar de unos días al aire libre.

La laguna Cochicó , ubicada en el partido de Guaminí , es uno de esos destinos que atraen tanto a quienes disfrutan de la pesca deportiva como a las familias que buscan descansar junto al agua. Sus costas, el entorno natural y las alternativas recreativas la convierten en una opción para tener en cuenta durante los próximos fines de semana.

Cochicó forma parte del sistema de las Lagunas Encadenadas del Oeste , un conjunto de ambientes acuáticos característico del territorio bonaerense. Se encuentra a unos 20 kilómetros de la localidad de Guaminí y cuenta con una villa turística que recibe visitantes durante distintas épocas del año, con una presencia marcada de pescadores en los meses más fríos.

La laguna bonaerense ofrece un paisaje ideal para quienes buscan cambiar de aire y disfrutar de una escapada lejos del ritmo de la ciudad.

El paisaje tiene una particularidad: la amplitud de la llanura deja el horizonte prácticamente despejado . En las orillas aparecen sectores con juncales, playas y vegetación propia de los ambientes lagunares. Esa combinación ofrece un escenario muy distinto al de los destinos serranos o las ciudades costeras, con una postal donde predominan el cielo abierto y la superficie del agua.

Para quienes llegan con ganas de desenchufarse, el plan puede ser sencillo. Una caminata por la costa, un rato de descanso al aire libre o una tarde de mate frente a la laguna alcanzan para cambiar el ritmo. Quienes prefieren pasar la noche en el lugar también pueden consultar las alternativas de camping y alojamiento disponibles en la zona , además de los servicios gastronómicos que funcionan en la villa turística.

La infraestructura local incluye sectores para acampar, embarcaderos, espacios de pesca y proveedurías, aunque la disponibilidad de cada servicio puede variar según la temporada. Antes de salir, conviene consultar con el área de Turismo de Guaminí por los horarios, las tarifas y las condiciones de acceso.

Un paraíso de pejerreyes: por qué los pescadores eligen Cochicó

Si hay un motivo que explica buena parte de la popularidad de Cochicó, es la pesca deportiva. El pejerrey es una de las especies más buscadas y convoca a aficionados que llegan con equipos preparados para pasar varias horas junto al agua.

Una de las ventajas del lugar es que existen alternativas para probar suerte desde la costa o embarcado, siempre en los sectores habilitados y de acuerdo con las condiciones de navegación. La elección depende de las preferencias de cada pescador, del estado de la laguna y de las indicaciones locales para ese día.

Quienes se acercan por primera vez pueden organizar una salida tranquila, mientras que los más experimentados suelen prestar atención a factores como el viento, la temperatura y el comportamiento de los peces. Como sucede en cualquier ambiente natural, la pesca no está garantizada: los resultados cambian según las condiciones y la época del año.

Además, la actividad requiere responsabilidad. Las normas provinciales establecen restricciones para proteger los recursos ictícolas, con límites de captura, tallas mínimas y días habilitados que pueden variar de acuerdo con la reglamentación vigente. Por eso, antes de preparar los anzuelos, lo recomendable es consultar la información actualizada de las autoridades bonaerenses y del municipio.

Las costas y los espacios naturales de la zona invitan a pasar el día al aire libre, con propuestas para distintos tipos de visitantes. Magnific

Postales al atardecer y actividades náuticas para toda la familia

Cuando baja el sol, la laguna muestra otra de sus facetas. Los tonos anaranjados y rosados se reflejan sobre el agua, mientras la línea del horizonte gana protagonismo. Es un momento ideal para sacar fotografías, caminar por la orilla o simplemente sentarse a mirar cómo cambia el paisaje con la luz de la tarde.

Durante los meses cálidos, Cochicó suma propuestas vinculadas con el turismo náutico y recreativo. Según las condiciones y las autorizaciones correspondientes, es posible realizar actividades como kayak, navegación a vela y paseos en embarcaciones. La villa turística también cuenta con espacios destinados al descanso y al disfrute junto al agua.

Para quienes viajan con chicos, la combinación de playa, aire libre y actividades recreativas permite organizar jornadas sin una agenda demasiado exigente. Un rato en la costa, una comida compartida y una caminata al final de la tarde pueden convertirse en el centro de la salida.

Naturaleza, pesca y tardes sin apuro definen la propuesta de Cochicó, un rincón de Guaminí que permite descubrir otra cara de la provincia. Sin prometer capturas ni condiciones climáticas perfectas, la laguna ofrece un escenario atractivo para quienes quieren cambiar el paisaje, compartir tiempo al aire libre y conocer uno de los ambientes acuáticos más representativos del sudoeste bonaerense.