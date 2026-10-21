Crean la primera Cámara de Data Centers de Argentina para atraer inversiones

Empresas del sector se unieron para impulsar el desarrollo de la infraestructura digital, mejorar las condiciones para invertir y coordinar una agenda común con el Gobierno.

Archivo. En medio del auge de la IA, en Argentina surge la primera Cámara de Data Center

La industria de los centros de datos formalizó la creación de la Cámara Argentina de Data Centers , una entidad que, según detallaron con motivo de su lanzamiento, buscará unificar la representación del sector ante el Gobierno, promover condiciones para nuevas inversiones y fortalecer el desarrollo de la infraestructura digital en el país.

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La asociación reúne a empresas vinculadas a la actividad con el objetivo de coordinar una agenda común para una industria que busca recuperar terreno en el mercado y fortalecerse de cara a la región. Entre sus miembros fundadores se encuentran SkyOnline, Cirion, Personal, Claro, Data Center Dynamics, Nexstream, G2K, Sencinet y Kyndryl.

La nueva cámara tendrá como ejes la representación institucional, la articulación entre los actores del sector y el desarrollo de la cadena de valor asociada a los centros de datos en la Argentina. Para avanzar en esa agenda, la organización contará con cuatro comisiones de trabajo centradas en energía, sustentabilidad, relaciones institucionales y talento .

El frente energético surge como el desafío central para la industria . La expansión de los centros de datos requiere ampliar la oferta de electricidad y la infraestructura necesaria para distribuirla , además de garantizar la continuidad del suministro y reducir el riesgo de interrupciones.

En el eje sustentabilidad, la cámara busca promover estándares ambientales y reducir el impacto de la actividad , en particular por las necesidades de refrigeración de los equipos y el uso de agua, dos de las grandes críticas a la industria a nivel global.

El frente energético, uno de los puntos que busca desarrollar la cámara.

En el plano institucional, la cámara procurará mantener un diálogo fluido con el gobierno de Javier Milei - quien busca impulsar a la Argentina con "Hub IA" y apostar a la instalación de datacenters - y otros sectores interesados para impulsar un marco jurídico que genere condiciones atractivas para las inversiones. El objetivo es aportar previsibilidad a los proyectos en el mediano y largo plazo.

Por último, el organismo también busca fomentar en el talento. La iniciativa apunta a estimular la formación teórica y técnica de profesionales con las capacidades necesarias para responder a las demandas de una industria que prevé nuevos requerimientos en los próximos años.

La conducción de la Cámara Argentina de Datacenters

La conducción de la Cámara Argentina de Data Centers quedó distribuida de la siguiente manera:

Presidencia: Daniel Fiorda, por SkyOnline.

Vicepresidencia: Sergio Calviello, por Cirion.

Secretaría: Claudio Silva, por Personal.

Tesorería: Mario Mongini, por G2K.

Primera Vocalía: Hugo Bertini, por Data Center Dynamics.

Entre las empresas que integran la asociación también figuran Kyndryl, Nexstream y Claro.