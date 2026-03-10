Quién es la niña prodigio de Rosario que se graduó de la universidad con solo 12 años

Al cumplir un año, Lara Ghione era capaz de mantener pequeñas conversaciones, algo completamente atípico para esa edad. Ahora, sorprende a todos tras haberse recibido a los 12 años.

Con apenas 12 años , Lara Ghione se convirtió en un fenómeno académico en Rosario al completar una diplomatura universitaria . La joven santafesina, diagnosticada con Altas Capacidades Intelectuales , mostró señales de una mente brillante desde muy pequeña.

De acuerdo a los testimonios de la familia, Lara rompió todos los hitos del crecimiento: gateó a los cuatro meses y, antes de cumplir el año, ya era capaz de dialogar. De esa manera, en diciembre de 2025 finalizó la Diplomatura en Community Management que dicta la Universidad Abierta Interamericana . Esa formación le permitió adquirir herramientas vinculadas a la comunicación digital, la creatividad y la gestión de contenidos para marcas y organizaciones.

El éxito académico de Lara no se explica solo por su esfuerzo, sino por una neurodivergencia particular: la combinación de Altas Capacidades con Trastorno por déficit de atención con hiperactividad ( TDAH ). Este doble diagnóstico define su manera única de procesar el entorno, donde una inteligencia muy superior a la media convive con los desafíos propios del déficit de atención e hiperactividad.

Aunque su coeficiente intelectual de 132 la posiciona en la categoría de "niña prodigio", Lara prefiere evitar ese rótulo para ser vista simplemente como una chica de su edad. En una entrevista con La Nación, confesó que le incomoda cuando sus compañeros la tratan de forma diferente : "A mí no me gusta eso. Soy una nena de 12 años" , señaló.

Para Lara, recibir el diagnóstico también significó un alivio personal. “Antes me sentía rara y no entendía por qué. Cuando me dijeron lo que tenía, pude ponerle un nombre. No sé si es bueno o malo, pero es algo con lo que voy a aprender a convivir ”, explicó.

De qué se tratan las altas capacidades intelectuales

Tener altas capacidades intelectuales implica un desarrollo cognitivo que supera notablemente lo esperado para la edad. No se trata únicamente de obtener una puntuación alta en un test de CI. Instituciones como la National Association for Gifted Children (NAGC) señalan que este perfil abarca una gran creatividad, rapidez de aprendizaje y un pensamiento profundo.

En cuanto a cómo reconocer a un niño con altas capacidades, es importante aclarar que existen patrones comunes. Por ejemplo, una evolución temprana en el lenguaje, una habilidad innata para relacionar conceptos abstractos, hacer preguntas profundas o inusuales para su edad y captar ideas nuevas con facilidad.

Contrario a lo que se cree, las altas capacidades no garantizan el éxito escolar sin el apoyo correcto. La desconexión con los contenidos tradicionales frecuentemente provoca que el alumno se desmotive o se aburra profundamente en clase. Esto, puede escalar hacia problemas de salud emocional, como la frustración constante.

El diagnóstico personalizado es la clave para un desarrollo saludable. A través de la intervención de psicopedagogos y psicólogos, se busca identificar tanto las fortalezas cognitivas como las necesidades afectivas de cada persona.