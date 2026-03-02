Lionel Messi siguió el debut de Leones FC desde Miami y se volvió viral en redes + Seguir en









El club vinculado a la familia Messi inició su camino profesional con un empate ante Central Ballester y una fuerte repercusión en redes.

Lionel Messi y el apoyo al club presidido por su hermano Matías.

El debut de Leones FC en la Primera C quedó marcado por un hecho que trascendió el resultado: Lionel Messi siguió el partido desde su celular a través de la plataforma oficial de la Asociación del Fútbol Argentino, un gesto que rápidamente se volvió viral.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Más allá del estreno en una categoría profesional, la jornada tuvo un fuerte impacto en redes sociales por la difusión de un video en el que se observa al capitán de la Selección Argentina de Fútbol siguiendo cada jugada mediante la aplicación LPF Play.

Messi Leones FC Lionel Messi siguió el debut de Leones FC. El gesto fue leído por los usuarios como una muestra de apoyo familiar al nuevo proyecto deportivo impulsado por la familia Messi, que comienza su recorrido en el fútbol profesional con una exposición mediática inusual para el ascenso.

El debut de Leones FC en la Primera C En lo estrictamente deportivo, el equipo presidido por Matías Messi empató 0 a 0 como visitante frente a Central Ballester, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del torneo.

El partido tuvo escasas situaciones de riesgo y un desarrollo de bajo vuelo. La más clara de Leones llegó a los 20 segundos de iniciado el encuentro, mientras que el conjunto local generó una ocasión en cada tiempo.

Leones FC debut ballester Leones FC debutó en la Primera C ante Central Ballester. Para este estreno en la categoría, Leones fue dirigido por Franco Ferlazzo y formó con Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Lucas Zapata, Román Elsegood y Mario Senra; Kevin Coyera, Franco Tanneur, Juan Vieyra y Francisco Ocampo; Alejo Fernández y Lucas Manochi. Ingresaron además Valentino Stizza, Cristian Bonesso, Marcos Benítez, Denis Rodríguez y Diego Barrionuevo. En la próxima jornada, Central Ballester visitará a General Lamadrid, mientras que el equipo de los Messi será local frente a Claypole. Cabe recordar que en la primera fecha Leones, club de Arroyo Seco, debió postergar su encuentro ante El Porvenir por el fallecimiento de la hija de Enrique Merelas, presidente de la institución de Gerli.