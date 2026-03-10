Por qué la NASA quiere que tengas un potus en tu casa

Estudios analizaron cómo tener un potus en casa puede contribuir a mejorar el ambiente y el bienestar en espacios cerrados en el hogar.

El potus fue analizado por la NASA por sus benefecios para la salud

La mayoría de los argentinos alguna vez tuvieron un potus en sus casas , pero muy pocos saben qué tan beneficiosa esta planta puede ser en su vida diaria. Además de ser una linda decoración, su facilidad de cuidado y su capacidad de adaptarse a distintos ambientes la convirtieron en una de las especies más elegidas, sobre todo por quienes recién empiezan en la jardinería.

Sin embargo, además de su valor decorativo, un estudio analizó cómo algunas especies pueden ayudar a mejorar la calidad del aire en espacios cerrados . Entre ellas se encuentra el potus, conocido científicamente como Epipremnum aureum.

El potus, una de las plantas más comunes en los hogares argentinos, fue objeto de estudio por parte de la NASA debido a sus posibles beneficios para mejorar la calidad del aire en espacios cerrados. Esta especie se destaca por ser fácil de mantener y por su capacidad de adaptarse a distintos ambientes del hogar.

En 1989 la agencia espacial estadounidense realizó un estudio que indicó que algunas plantas, como el potus, ayudan a reducir la contaminación en espacios cerrados. Estas plantas poseen un mecanismo biológico llamado absorción por hojas , en el que por medio del típico intercambio de gases captan compuestos orgánicos volátiles presentes en el aire.

A su vez, el sustrato en el que crece la planta también cumple un rol muy importante, ya que en él viven hongos y bacterias las cuales degradan químicamente estos compuestos.

Cuál es el mejor lugar de la casa para poner un potus

A pesar de ser una planta versátil, que se adapta a cualquier tipo de decoración y que no requiere un alto mantenimiento, se recomienda que esté en un lugar donde le llegue la luz solar, pero de manera indirecta.

Otra ventaja de esta planta es que no requiere de riegos constantes. Lo ideal es sólo rociar un poco de agua con un pulverizador en sus hojas para mantener la humedad y regarla cuando el sustrato esté empezando a secarse.

Aunque se pueda poner en una infinidad de espacios dentro del hogar, ya sea en una maceta o enredadera, se recomienda tener precaución porque todas las partes contienen cristales de oxalato de calcio que pueden irritar la boca, garganta y estómago tanto en humanos como en mascotas, por lo que es fundamental no ingerirlas.