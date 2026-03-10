Un piso entero para él: cómo es la mansión de más de u$s30 millones de Harry Styles

El cantante británico realizó una inversión millonaria de más de U$s 30 millones para unificar dos propiedades en su país de orígen.

Durante más de cinco años, Harry Styles trabajó en un ambicioso proyecto de transformación urbana en el corazón de Hampstead, una de las zonas más exclusivas del norte de Londres, conocida por su arquitectura histórica y sus estrictas normas de conservación.

El cantante británico, cuya fortuna se estima en USD 220 millones , finalmente obtuvo el permiso para unificar dos propiedades contiguas del siglo XVIII, ambas catalogadas como Grado II, y construir allí una supermansión valuada en 30 millones de dólares.

El objetivo del artista es “devolverle su antigua gloria” a una vivienda histórica, que había sido dividida en la década de 1950 y posteriormente modificada en los años 70 de forma considerada inapropiada por especialistas en patrimonio. Los documentos de planificación indican que la propuesta busca restaurar el piso superior eliminado en los años 50 , lo que dejó al edificio “truncado en su forma y apariencia clásicas”.

La estructura principal de la propiedad conserva varios elementos originales del estilo Regencia , entre ellos puertas paneladas, tragaluces y ornamentaciones decorativas que reflejan la arquitectura típica del siglo XVIII. Cuando el inmueble salió a la venta todavía contaba con arañas de cristal, cornisas ornamentadas y grandes ventanales de piso a techo , características que resaltan su valor patrimonial.

La compra se realizó en dos etapas . En abril de 2019, Styles adquirió la residencia más grande por USD 11 millones . Apenas siete meses después sumó la casa adosada contigua por USD 5,26 millones , lo que le permitió planificar la futura unificación de ambas propiedades.

El nuevo diseño aprobado propone una distribución de lujo pensada al detalle. Styles planea reservar un piso completo para uso personal, que incluirá un dormitorio principal, un baño privado, cuatro vestidores, un salón privado y un patio interior.

En el nivel inferior se proyectan espacios destinados al ocio y el bienestar, con cine privado, sala de juegos, piscina profunda, sauna, baño de vapor y gimnasio. La planta baja estará orientada al entretenimiento y contará con una gran sala de televisión, una galería y un nuevo invernadero. Además, un piso completo estará dedicado a invitados VIP, con cinco dormitorios y varias salas privadas.

Los requisitos de su construcción

Para que el proyecto avance, el artista debe cumplir con estrictas condiciones medioambientales impuestas por el ayuntamiento del distrito londinense de Barnet.

Entre las medidas exigidas se incluyen:

Dos accesos especiales en los jardines para permitir el paso de erizos

Dos casas para erizos

Dos cajas para murciélagos

Nidos artificiales para aves locales

Hoteles para insectos

Pilas de troncos muertos para refugio de hongos, escarabajos y anfibios

Estas condiciones buscan proteger la fauna local de Hampstead y evitar que las obras afecten el ecosistema del área. Además, el proyecto contempla paneles solares y bombas de calor, con el objetivo de reforzar su perfil ecológico. El desarrollo también deberá ejecutarse minimizando el impacto en el tráfico y los servicios del vecindario, una exigencia frecuente en zonas históricas de Londres.

Otras propiedades de Harry Styles

Este proyecto no es la primera inversión inmobiliaria importante del cantante. En 2012, con solo 18 años, adquirió su primera propiedad en Hampstead por USD 3,91 millones, que sus amigos bautizaron como "Harry’s Bar".

Posteriormente, compró una casa en Hollywood Hills por USD 6,68 millones, equipada con spa, cine y gimnasio, que vendió en 2019. También invirtió USD 8,69 millones en un loft en Tribeca, en Nueva York, donde viven celebridades como Justin Timberlake.

Más recientemente, en 2023, Styles compró una vivienda en Civita di Bagnoregio, un pequeño pueblo medieval italiano de apenas once habitantes ubicado en la provincia de Viterbo, después de quedar fascinado por las vistas del Valle dei Calanchi y su arquitectura histórica.

Según uno de los documentos presentados ante las autoridades, el objetivo de la restauración es claro: “restablecer la configuración que existió durante más de doscientos años y que refleja las intenciones de diseño originales del edificio”. El agente de planificación del proyecto lo resumió así: “comprender y respetar la importancia histórica del sitio, así como las expectativas y la visión del cliente, es la clave de estas propuestas de diseño”.