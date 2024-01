Recorrido por las empanadas más originales de CABA: 15 bodegones y restaurantes que no podés dejar de visitar

Dirección: Olleros 3891, Chacarita.

DE QUESO DE CABRA, EN FRANCISCA DEL FUEGO

Ubicado en el ex Paseo de La Infanta, la especialidad de Francisca del Fuego son las pizzas de masa madre al horno de barro, donde también cocinan tentadoras empanadas. La favorita es la de queso y cebolla, pero no la clásica, sino una versión particular que combina queso de cabra, cebollas caramelizadas y almendras tostadas, en una masa de textura suave, a base de grasa ovina. Se ofrecen por unidad, para combinar con otros platitos del menú.

Dirección: Av. Infanta Isabel 220, Arco 14, Palermo.

Francisca del Fuego - Empanadas al horno.jpg

DE OSOBUCO, EN SANTO BAR DE PIZZAS

Santo Bar de Pizzas se sitúa en una acogedora esquina de Palermo, frente al Distrito Arcos. Su carta ofrece una amplia variedad de empanadas caseras y una de las más buscadas es la de osobuco braseado por seis horas con ajo, cebolla, morrón y zanahoria caramelizada, todo contenido en una masa de producción artesanal. Su relleno se distingue por lo jugoso, tierno y sabroso. Se pueden pedir fritas o al horno. Salen por unidad para combinar a gusto.

Dirección: Charcas 4799, Palermo Soho.

DE JAMÓN Y MIX DE QUESOS, EN PICSA

En Picsa, el talentoso chef Leo Azulay no solo ofrece una versión contemporánea de la verdadera pizza “argenta” al molde, sino que también se luce con contundentes empanadas fritas. La de jamón y queso sale de lo común, ya que está rellena de jamón artesano cocido en su jugo y tres tipos de quesos bien fundentes, todos de primera línea: mozzarella, cuartirolo y gouda. La masa, por su parte, se hace a partir de una receta tradicional y se frita en abundante aceite caliente hasta quedar dorada y crujiente.

Dirección: Nicaragua 4896, Palermo.

Picsa - empanada.jpg

DE CORDERO, EN LA CAPITANA

La Capitana es un bodegón temático de Almagro que rinde homenaje a Eva Perón a través de su ambientación y su propuesta gastronómica. Entre los platos de tradición porteña que allí sirven, destaca la empanada de cordero patagónico en masa criolla artesanal. Su relleno consiste en cordero braseado al horno de barro con vino blanco, cebollas, morrones y zanahorias. Todo se desmenuza y se saltea con fondo de cocción y más verduras. Se sirven por una unidad y salen fritas o al horno. Si se piden fritas, se acompañan de un dip de salsa picante y rodajas de limón.

Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

DE MORCILLA, EN RUFINO

En el subsuelo del Hotel Mío Buenos Aires, la parrilla Rufino deleita con carnes asadas y originales preparaciones a base de vegetales de estación. En su carta, que rinde culto a la cocina argentina, no podían faltar las empanadas, pero acá les dan una vuelta de tuerca muy original. Recomendamos la de morcilla con cebollas, nueces y verdeo, que se sirven por unidad, acompañadas con un puré de manzana verde que armoniza a la perfección.

Dirección: Av. Pres. Manuel Quintana 465, Subsuelo del Hotel Mío Buenos Aires, Recoleta.

Rufino - empanada de morcilla (2) (1).jpg

DE CARNE WAGYU, EN LA CABAÑA

La Cabaña es la emblemática parrilla de Puerto Madero con más de 80 años de trayectoria. Para comenzar el recorrido por sus exclusivas carnes a las brasas, se sugiere la empanada frita de carne Wagyu: una raza bovina que se distingue por su sabor, terneza y jugosidad. El relleno se prepara con el roast beef o la paleta, cebollas blanca y morada caramelizadas, verdeo crudo, pimentón dulce, comino y pimienta. Llegan a la mesa dos unidades, junto a un dip picante de tomate y unos gajos de limón.

Dirección: Alicia Moreau de Justo 580, Puerto Madero.

DE PROVOLETA, EN MALCRIADO

El restaurante & wine bar Malcriado conquista paladares con su amplia selección de vinos por copa y sus sabrosas preparaciones a la parrilla, disco de arado y horno de barro. Como entrada, una de las opciones más elegidas es la empanada La Malcriada, con abundante provoleta fundida, mozzarella y cebollas, condimentado con orégano y ají molido. Salen fritas, con una masa casera muy ligera, lo que hace que adquieran una textura bien crujiente por fuera y queden muy cremosas por dentro.

Dirección: Martín Fierro 3249, Parque Leloir; Colectora Norte 4002, km 36.5, Shopping TOM.

La Cabaña - empanada de kobe.jpg

DE VACÍO AL MALBEC, EN BLOSSOM

El restaurante & cafetería Blossom deleita a sus comensales con recetas artesanales, abundantes y ricas, para toda hora del día. Las preparaciones al horno de barro son un ícono del lugar y vale la pena probar sus empanadas de vacío al malbec, en masa criolla. La carne se sazona con distintas especias, se ahúma con leña de quebracho colorado y espinillo, y luego se desmecha y se cocina nuevamente con vino tinto, cebollas y pimiento dulce. Se sirven por unidad y salen bien rellenas y jugosas.

Direcciones: Edison 10 esq. Av. Santa Fe, Martínez; Av. Maipú 2501, Olivos; Av. Libertador 16246, San Isidro.

DE PORTOBELLOS ROSTIZADOS, EN MUDRÁ

Mudrá es un restaurante plant-based donde se pueden degustar platos simples y otros más complejos, elaborados 100% a base de hongos y vegetales. Acá, la empanada es de portobellos rostizados con tomates y morrones, en una masa criolla horneada a solo 175°C durante 12 minutos. Se pincela con miel de caña para aportar brillo y color, y llega a la mesa espolvoreada con azúcar impalpable, acompañada de salsa tari y tapa de lima.

Direcciones: Av. Córdoba 3942 - Fundación Patagonia Flooring Design & Art Center, CABA; Av. de Los Lagos 7010, Centro Comercial Nordelta.

Mudrá Empanadas.jpg

DE MARISCOS, EN LA MAR

El prestigioso chef peruano Gastón Acurio es el alma mater de la reconocida cebichería La Mar. Allí, además de frescos cebiches, causas, anticuchos, arroces y sudados, proponen recetas adaptadas a las costumbres locales, como las empanadas La Mar. Están rellenas de gambas, pulpo y caracolas con fondo de mariscos, ají amarillo, ají rocoto y lima. Para darle un toque extra de picante, se ofrece una salsa de rocoto casera.

Dirección: Arévalo 2024, Palermo.

DE LANGOSTINOS, EN BARRA CHALACA

Barra Chalaca es otro de los tantos proyectos del chef Gastón Acurio, pensado para transportar directo al puerto de Callao en Perú a través de platos típicos de mar, en porciones abundantes y a precios accesibles. Desde la casa, recomiendan las empanadas Chalacas, en masa criolla frita y un relleno de queso gouda con picante de langostinos (langostinos, ají y pan remojado en leche, todo cocido a fuego lento hasta intensificar bien los sabores). Se sirven dos unidades, acompañadas con gajos de limón.

Dirección: Arévalo 1392, Palermo.

Barra Chalaca - Empanadas chalacas 1.jpg

DE LOMO SALTADO PERUANO, EN JARANA

Jarana es otro lugar especializado en cocina peruana, con recetas típicas adaptadas al paladar argentino. De sus entradas, la estrella es la empanada frita de lomo saltado al estilo peruano. Se compone de lomo fino salteado con cebolla morada, ají amarillo y tomate perita, nutrido con vinagre, salsa de ostras, salsa de soja y fondo de res, y terminado con cilantro fresco. Son dos unidades, servidas con una salsa de ají rocoto.