Locura por Ricardo Arjona: ya agotó 10 Movistar Arena y agrega una nueva fecha







Las entradas estarán disponibles a partir del lunes del 20 de octubre, a las 16.00.



Ricardo Arjona agotó 10 Movistar Arena y agrega una undécima fecha.

Tras agotar diez Movistar Arena, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona, anunció este viernes un undécimo recital para el próximo 8 de mayo de 2026. Las entradas estarán disponibles a partir del lunes de 20 de octubre, según anunció la productora de Arjona en sus redes sociales.

Después de agotar en cuestión de horas diez funciones en el Movistar Arena, el cantante de hits como "Fuiste Tú" o "El Problema" anunció una nueva presentación para el 8 de mayo de 2026, también en el estadio de Villa Crespo.

Las entradas para esta undécima fecha, son parte de su gira “Lo que el Seco no dijo”, y estarán disponibles desde el lunes 20 de octubre a las 16:00, exclusivamente a través de la web oficial del Movistar Arena.

Ya se habían agotado las localidades para los conciertos del 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo del próximo año.

Recientemente, Arjona completó dos funciones con entradas agotadas en nada menos que el Madison Square Garden de Nueva York y 23 presentaciones en el Teatro Nacional de Guatemala, demostrando ser un éxito absoluto a lo largo y ancho del continente americano.

Ricardo Arjona: dos décadas encantando al público argentino image El nuevo disco de Ricardo Arjona que presentará en la gira 2026: "Lo que el seco no dijo". La historia entre Arjona y Argentina lleva más de dos décadas de éxito. En 2022, el músico llenó ocho Movistar Arena, y apenas un año después, cerró su gira “Blanco y Negro” con dos estadios de Vélez Sarsfield que también vendieron todas las entradas disponibles. Sin embargo, el momento más imponente de la carrera del guatemalteco en Argentina, sigue siendo el de 2006, cuando marcó un récord histórico con 34 funciones consecutivas en el Luna Park, reuniendo a más de 230 mil personas. El regreso del artista a Buenos Aires, con la productora Fenix Entertainment, promete una puesta en escena de gran escala, con un repaso por los clásicos de su carrera y la presentación de las canciones de su nuevo disco, “Lo que el Seco no dijo”.

