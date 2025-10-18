La leyenda del tenis que tiene 33 hijos y una fortuna más grande que cualquier otro deportista

Logró forjar un apellido fuerte dentro del tenis pese a todas las polémicas que lo rodearon en su vida fuera de las canchas.

Logró ser una de las personas más importantes dentro del tenis aunque lleva una vida un tanto polémica.

El tenis es un deporte que suele dejar ganancias millonarias a todo aquel que logre tener éxito dentro de las canchas, pero como en cualquier disciplina, es importante saber administrar ese dinero para poder contar con el mismo una vez que se termine la carrera profesional del deportista.

Ion Tiriac es uno de esos apellidos que aún resuenan, por un origen humilde que lo llevó a tomar decisiones brutales para poder sobrevivir. Hoy, ya consagrado, ha demostrado talento para los negocios fuera de la misma y un estilo de vida un tanto peculiar.

Tiriac es un apellido que ha logrado trascender el tenis tanto dentro como fuera de las canchas.

Su infancia no fue nada fácil, ya que remarcó que, para subsistir, llegó a alimentarse con ratas debido al mal pasar económico que sufría. Eso lo ayudó a forjar un carácter que trasladó al deporte, en el cuál incluso llegó a representar a Rumania, su país de origen, en los Juegos Olímpicos, pero en hockey sobre hielo.

Ya en el mundo del tenis , su relevancia fue mayor a nivel dobles, dónde ganó Roland Garros. En lo individual, consiguió cinco títulos y ocupó el puesto 55º en el ranking ATP . Pero al retirarse, optó por entrenar a las mayores figuras de este deporte , entre ellas Guillermo Vilas, Boris Becker , Goran Ivanisevic y Henri Laconte.

33 hijos y solo 3 reconocidos: cómo dividirá su fortuna

Tiriac conmovió a muchos con sus historias previas fuera de las canchas, pero una vez consagrado, logró impactar más al público con sus confesiones. También con el dinero que generó, ya que su fortuna ronda los 2.1 mil millones de euros, debido a sus inversiones en distintos negocios. Creó el primer banco privado de Rumania y abrió decenas de sucursales en el viejo continente. Además, invirtió en aviación, seguros y bienes raíces, lo que lo estableció económicamente.

Es dueño de los derechos del Masters 1000 de Madrid, lo que llevó a cambiar el calendario de competencias y lo ayudó a insertarlo como previa a Roland Garros. Aunque quizás lo más cuestionable es lo que reveló años atrás.

“Yo tengo tres hijos oficiales y 30 no oficiales y creo que todos tienen el derecho a la misma parte”, confesó Tiriac, quién también remarcó que se hará cargo de repartir su patrimonio en partes iguales pese a que 30 de sus 33 descendientes no lleven su apellido.