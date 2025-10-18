Javier Milei afirmó que las provincias tienen "un rol clave" y arengó a su militancia: "La situación no es fácil, pero estamos en el camino correcto"

En modo campaña, el Presidente viajó al norte del país para arengar a sus seguidores de cara a las elecciones. Tras su parada en Santiago del Estero, se dirigirá a Tucumán, otro territorio adverso para La Libertad Avanza.

El presidente Javier Milei arribó este sábado al norte del país para continuar con la campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre . En su primera parada, en Santiago del Estero, el mandatario destacó el "rol clave" de las provincias en la "transformación del país" y arengó a su militancia: “ Sabemos que la situación no es fácil , pero estamos en el camino correcto”.

Además, Milei también apuntó contra el kirchnerismo y afirmó: “Mientras la líder de ellos anda en tobillera y no puede pisar la calle, a nosotros nos respetan en el mundo”. Se espera que, luego de su visita a la provincia gobernada por Gerardo Zamora, el líder libertario se dirija a Tucumán para encabezar otro acto en un territorio esquivo para La Libertad Avanza.

Tras la dura derrota sufrida en los comicios bonaerenses, el Presidente tomó la decisión de cargarse al hombro la campaña de su espacio de cara a las elecciones legislativas. Es así que, este sábado, Milei encabeza actos en Santiago del Estero y Tucumán para sumar adeptos a menos de 1 semana de una prueba de fuego para el Gobierno, que espera obtener un buen resultado que le de aire a la ayuda financiera que promete el Tesoro de Estados Unidos.

En este contexto, Milei participó de un acto acompañado por acompañado por Laura Godoy , candidata a diputada nacional, y Tomás Figueroa , postulante al Senado.

“Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso”, declaró el Presidente durante el acto.

JAVIER MILEI VIENE A SANTIAGO DEL ESTERO A APOYAR A TOMÁS FIGUEROA Y LAURA GODOY



No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/pR5axEevX5 — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 15, 2025

En sus palabras, el jefe de Estado reconoció que la situación actual "no es fácil" aunque reafirmó el rumbo económico del país. “Es momento de decidir si queremos seguir siendo esclavos o abrazar las ideas de la libertad”, detalló.

En este distrito, además de elegir gobernador y vice, se renovarán tres bancas en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados. Por otro lado, se pondrán en juego 20 escaños de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales, más el jefe comunal y concejales de Clodomira y Villa Atamisqui.

En diálogo con medios locales, el militante Iñaki Gutiérrez - parte del equipo de comunicación del Presidente - afirmó: "Creo que es una provincia muy golpeada desde hace muchos años, muy beneficiada en el concepto de la coparticipación, pero que no ha sabido qué hacer con esa plata. Porque Santiago, con lo que recibe de coparticipación, debería tener bastantes más problemas resueltos de los que tiene".

Cabe destacar que la tierra - que es cuna de la chacarera - le fue esquiva a Milei en el balotaje presidencial del 19 de noviembre de 2023. En esa elección el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se impuso con el 68,41% de los votos, mientras que el actual presidente cosechó el 31,5%.

Tras su visita a Santiago del Estero, Javier Milei viaja a Tucumán para seguir con la campaña

Tras el acto en Santiago del Estero, Milei y su comitiva se trasladarán Tucumán para llevar adelante una caminata por el municipio de Yerba Buena, en donde LLA cosechó el 65% de los votos en el balotaje de 2023. Dicho territorio es conducido por el intendente radical Pablo Macchiarola, quien sucedió al diputado nacional Mariano Campero, un "radical peluca" que adscribe a las políticas libertarias.

JAVIER MILEI EN TUCUMÁN.

SÁBADO 18 DE OCTUBRE

VLLC pic.twitter.com/uXQ9GZxeQ7 — La Libertad Avanza Tucumán (@llatucoficial) October 17, 2025

La concentración está pactada para las 18, en la esquina de avenida Aconquija y Lobo de la Vega, zona de comercios, bares, restaurantes y un shopping. Media hora más tarde se dará inicio a la caminata, donde el Presidente estará escoltado por los candidatos a diputados Federico Pelli, Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y el ministro Lisandro Catalán, presidente del partido en esta provincia.

Tucumán pone en juego cuatro bancas de diputados nacionales en las elecciones del próximo fin de semana. En detalle, dos de ellas pertenecen al peronismo e igual número de la oposición (una de la UCR y la otra del partido CREO).