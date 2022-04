Turco García irreconocible: cómo hizo para bajar 12 kilos

Ahí, jocoso, contó: "Lo que pasa es que la tele te engorda un poquito, te sube 4 kilos y, si estás gordo, peor. Entonces me saqué 12, me fui al carajo”.

García, emocionado, contó que "ahora me veo mejor. 101 pesaba, y ahora peso 89. Y cuando dejé de jugar, pesaba 85, así que estoy ahí”.

No obstante, el ex jugador de la Selección en tiempos del Coco Basile apuntó que "desayuno mate cocido, y a veces le mando una o dos chocolinas”.

“Pero si dejaste las harinas....”, le reclamó uno de los participantes del programa, a lo que el entrevistado indicó: "Bueno, una o dos galletitas, pero después no como harinas. Ni fideos, ni ravioles".

"No me costó porque nunca fui adicto a las harinas, hay gente que sí. La mayoría de los jugadores come pizza, pero en mí es muy raro. Mi debilidad es el dulce”, resumió.