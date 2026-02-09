San Valentín 2026: por qué los argentinos priorizan las citas cerca de casa + Seguir en









A pocos días de la llegada de San Valentín, un relevamiento muestra que la cercanía, la seguridad y la compatibilidad con la rutina diaria son los principales criterios a la hora de concretar una cita.

Por qué los argentinos priorizan las citas cerca de casa Freepik.

San Valentín está a la vuelta de la esquina y, como cada 14 de febrero, miles de parejas se preparan para celebrar el amor con planes especiales y salidas románticas. En un contexto donde organizar una cita implica cada vez más variables, un reciente relevamiento reveló qué es lo que más valoran los argentinos a la hora de elegir con quién salir.

Un estudio realizado por happn, la app de citas que conecta a personas que se cruzan en la vida cotidiana, reflejó un dato clave sobre los solteros argentinos: el 53% prefiere salir con alguien que viva cerca, dentro de un radio de 10 kilómetros.

Aunque un 35% asegura que la distancia no es un problema, la experiencia real marca otros límites: el 54% admite que canceló o consideraría cancelar una cita si la otra persona vive demasiado lejos. En las grandes ciudades, la logística urbana, el tiempo de viaje y la seguridad se convierten en factores decisivos al momento de planear encuentros cara a cara.

Seguridad y logística, claves para decidir La seguridad del barrio es el factor que más influye al momento de evaluar si vale la pena trasladarse para un encuentro: un 32% la ubica por encima incluso del tiempo de traslado o el costo del transporte. En contextos urbanos, conocer la zona, los accesos y los horarios se vuelve parte central de la planificación, sobre todo en fechas como San Valentín, cuando las salidas nocturnas se multiplican.

La preferencia por la cercanía también responde a una búsqueda de mayor tranquilidad y control. Entre quienes optan por citas a corta distancia, el 20% destaca que resulta más seguro, mientras que el 33% valora la posibilidad de integrar a la pareja en su rutina cotidiana, compartiendo espacios habituales y encuentros más espontáneos.

Cuando la conexión supera la distancia Sin embargo, la distancia no funciona como una barrera definitiva. Casi la mitad de los encuestados (49%) asegura que estaría dispuesto a viajar más lejos si existe una conexión emocional fuerte, lo que demuestra que la proximidad es una preferencia dominante, pero no excluyente. En ese marco, happn apuesta por un modelo de citas basado en lo cotidiano. A través de la geolocalización, la app muestra perfiles de personas con las que uno se cruzó en su vida diaria como en el barrio, camino al trabajo, en un bar o en una plaza. Así, busca trasladar al plano digital encuentros que ya pudieron haberse dado en el mundo real, y favorecer vínculos más cercanos, reconocibles y confiables.

