Planes para el fin de semana XL de Carnaval

Descuentos en efectivo, menús por tiempo limitado, promociones de coctelería y aperturas especiales marcan la agenda gastronómica del fin de semana largo, con propuestas que van de la cocina nikkei a las brasas, pasando por cantinas clásicas y bares de autor.

El fin de semana XL de Carnaval se presenta como la excusa ideal para salir, probar sabores nuevos y estirar los planes sin mirar el reloj. Entre descuentos especiales, menús exclusivos, acciones pensadas para compartir y propuestas que combinan gastronomía, coctelería y clima festivo, distintos restaurantes y bares de la ciudad se suman al festejo con opciones para disfrutar tanto en pareja como con amigos o en familia.

Con espíritu festivo y sabor bien americano, Bruce Grill Station se suma al Carnaval con una acción especial: 20% off pagando en efectivo en toda la carta durante el sábado 14 –fecha donde además contarán con un menú por pasos para festejar San Valentín–, domingo 15, lunes 16 y martes 17 de febrero. La propuesta invita a disfrutar su cocina a las brasas, que incluye cortes de carne asados a la leña, ribs icónicas, opciones ahumadas y hamburguesas contundentes estilo smash, además de alternativas para compartir, como tablas de picada y de sushi. Para acompañar, la casa ofrece una variada selección de bebidas que v a desde cervezas artesanales y cócteles, hasta una cuidada carta de vinos, convirtiendo el plan en una excusa perfecta para extender el festejo del fin de semana largo en Parque Leloir.

Los cócteles de autor son los grandes protagonistas del martes 17 de Carnaval en Kamay Casa Gardel. De 16 a 20 h, el restaurante del chef Raúl Zorrilla de cocina peruana con fusión nikkei propone un 2×$11.000 en toda su coctelería , una invitación ideal para cortar la tarde con sabores de impronta peruana y perfiles frutados, cítricos y especiados. En la selección destacan La Humita, con pisco, canela y anís estrella, cordial de choclo y mantequilla, ananá y maracuyá; Recuerdo de mi abuela, con vodka Absolut de vainilla y mango, mango fresco y pasta de ají amarillo, y el Sour Acevichado, a base de pisco, licor de rocoto, cordial de apio y verdeo y sal de apio. La promoción es válida abonando en efectivo, no incluye el pisco sour clásico, y se disfruta exclusivamente en la vereda semi techada y con sillones corridos o en el patio a cielo abierto, en coloridas poltronas que le dan un toque chic. Para acompañar desde el mediodía, la carta luce recetas intensas como anticuchos, chicharrones, causas, tiraditos, pollada, chaufas, lomo saltado y sushi original.

kamay Casa Gardel - cocina peruana

Dirección: Carlos Gardel 3131, Abasto.

ONO NIKKEI

Durante el fin de semana largo de Carnaval, ONO Nikkei Colegiales propone celebrar el fin de semana XL con una acción gastronómica diseñada para la ocasión, que reúne dos alternativas diferenciadas y disponibles por tiempo limitado. Por un lado, el local presenta un menú especial para disfrutar en el salón, vigente del viernes 13 al lunes 16, con un valor de $48.000 por persona. La propuesta contempla una experiencia completa que incluye entrada, plato principal, postre y bebidas, combinando preparaciones de la cocina nikkei con opciones de sushi, y sumando una copa de espumante para el brindis. Esta modalidad está pensada para quienes elijan pasar el fin de semana largo en el restaurante y requiere reserva previa. En simultáneo, ONO tiene prevista una segunda posibilidad, orientada al consumo en casa: un combo exclusivo de sushi para take away, disponible únicamente durante las mismas fechas. El Combo Sushi ONO Nikkei incluye 30 piezas seleccionadas y permite elegir entre dos cervezas Corona o una botella de espumante Chandon como acompañamiento. El valor del combo es de $69.000 o $74.000, según la bebida elegida. Ambas promociones se ofrecen exclusivamente durante el fin de semana de Carnaval en la sucursal de Colegiales.

Ono Nikkei - Menú (2)

Dirección: Avenida Forest 1399, Colegiales.

MONDONGO & COLIFLOR

En el marco del fin de semana largo de Carnaval, Mondongo & Coliflor sumará una apertura nocturna el domingo 15, en la previa de los feriados, ampliando de manera excepcional su horario habitual para recibir a los comensales desde la mañana hasta la medianoche. Esta propuesta especial invita a vivir una cena distinta en su local de Parque Chacabuco, con una carta que rinde culto a la cocina argentina de raíz casera y espíritu barrial. Durante esta jornada extendida, la cantina ofrecerá sus preparaciones emblemáticas —desde empanadas de mondongo y tortilla de papa hasta milanesas, pastas artesanales y opciones de parrilla— acompañadas por una amplia selección de vinos federales, aperitivos, cócteles y bebidas sin alcohol.

Mondongo & Coliflor - Osobuco de ce

Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.