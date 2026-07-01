Según un estudio de Harvard, el CBD se posiciona como el nuevo rival del ibuprofeno contra el dolor menstrual + Agregar ámbito en









El 81,1% de las voluntarias involucradas en la investigación manifestó una reducción sustancial de las molestias con este tratamiento.

Una investigación realizada por la Universidad de Harvard respalda el uso del cannabidiol frente a los dolores del ciclo.

Un ensayo clínico, desarrollado por investigadores del McLean Hospital y la Escuela de Medicina de Harvard, monitoreó a 307 voluntarias a lo largo de dos ciclos. Para evaluar la efectividad del compuesto, una parte de la muestra utilizó un supositorio vaginal de espectro completo con una dosis de 100 miligramos de cannabidiol, mientras que el grupo restante mantuvo sus terapias habituales. Las conclusiones fueron contundentes: más del 81% de las pacientes que incorporaron esta alternativa declaró una reducción de moderada a sustancial en sus malestares.

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Más allá de mitigar los dolores físicos, el tratamiento demostró un impacto integral en la calidad de vida de las participantes. Quienes recurrieron al CBD no solo disminuyeron de forma drástica el consumo de analgésicos convencionales durante su período, sino que también registraron una baja notable en los niveles de estrés, ansiedad e irritabilidad. Asimismo, el informe subrayó que el uso de este derivado redujo de manera evidente la interferencia de los síntomas en el desarrollo de sus actividades cotidianas.

La efectividad de este abordaje radica en la interacción directa con el sistema endocannabinoide, una red de receptores clave distribuida en el útero, las trompas de Falopio y el sistema hormonal. Mientras que los cólicos tradicionales son desencadenados por las prostaglandinas, sustancias que provocan inflamación y contracciones uterinas, el cannabidiol interviene de forma orgánica en estas vías biológicas. De este modo, modula la respuesta inflamatoria del cuerpo y promueve la relajación del tejido muscular, atacando el problema desde su raíz.

El uso de cannabidiol logró que más del 81% de las mujeres redujera sus molestias de forma evidente. Cannabis medicinal en Argentina: la realidad detrás de las consultas por dolor menstrual El uso del cannabis para aliviar el ciclo ya era una realidad en Argentina. "La biología ya estaba ahí; la investigación llegó tarde", afirma Emiliano Montamat, director de Clinicann, una plataforma de telemedicina cannábica que atiende en todo el país. Según explica, muchas mujeres ya usaban la planta por su cuenta y sin guía: "Nuestros médicos se encargan de ordenar y dosificar esos protocolos de tratamiento".

Las estadísticas de la propia plataforma demuestran que las molestias no son solo físicas. El estrés y la ansiedad aparecen como la tercera causa de consulta más común (44,5% de los casos), y un 36,8% de las pacientes asegura que el malestar afecta directamente sus tareas laborales o su rutina diaria.

Para Montamat, el verdadero valor del nuevo informe va más allá de las cifras. "Empieza a darle sustento científico a algo que muchas pacientes ya nos contaban: que el cannabis era lo único que las ayudaba a calmar fuertes dolores menstruales. Ahora entendemos mejor por qué", analiza. Además, advierte sobre una costumbre muy arraigada y poco saludable: "Nuestro equipo médico se encuentra habitualmente con mujeres que llevan años tomando ibuprofeno todos los meses, algunas desde edades muy tempranas. Nunca nadie les comentó que existía otra opción”.

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