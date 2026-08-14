El secreto mejor guardado de Neuquén: el refugio que enamora con su naturaleza

La Patagonia argentina esconde algunos destinos donde los lagos, las montañas y los bosques generan la atmosfera perfecta para una escapada perfecta . Entre ellos se encuentra un rincón de la cordillera rodeado de araucarias, aguas transparentes y playas que permiten disfrutar el paisaje durante todo el año .

Moquehue forma parte de una zona turística llena de tranquilidad con numerosas propuestas al aire libre como caminatas, deportes acuáticos, pesca y cabalgatas que permiten descubrir un lugar que cambia de colores según la temporada , desde los tonos verdes del verano hasta la nieve que cubre las montañas durante el invierno.

Moquehue se encuentra en el departamento Aluminé, en el centro-oeste de la provincia de Neuquén y cerca de la frontera con Chile. Está a 326 kilómetros de la ciudad de Neuquén , mientras que Villa Pehuenia se ubica a unos 306 kilómetros de la capital provincial. La localidad se desarrolla junto al Lago Moquehue , un espejo de agua de 21 kilómetros cuadrados que se ecneuntra a 1.090 metros sobre el nivel del mar. Sus aguas están rodeadas por bosques de pehuenes, coihues y lengas, además de distintas formaciones montañosas.

Desde varios puntos panorámicos pueden observarse el cordón de la Bella Durmiente y cerros como Chenque Co y Colorado . El lago cuenta también con la isla Lepen , cuyo nombre recuerda a Albert Lepen, un poblador francés que llegó a la región a principios del siglo XX.

El lago es la atracción principal por todas las actividades disponibles. Sus aguas permiten hacer kayak, navegación, paseos en bote, canoa, embarcaciones a vela, stand up paddle y buceo . También existen sectores de playas lacustres con arena volcánica donde los visitantes pueden descansar junto a la costa.

La pesca deportiva también es común en la zona, ya que las características del ambiente permiten practicar trolling, spinning y fly casting, con distintos sectores destinados a quienes buscan ejemplares de buen tamaño. En tierra firme hay propuestas de trekking, senderismo, mountain bike y cabalgatas que suelen ofrecerse entre noviembre y marzo, con recorridos de una o tres horas y travesías más extensas hacia puntos turísticos de los alrededores.

Otro recorrido recomendado es el Circuito Pehuenia, de unos 120 kilómetros. El trayecto permite conocer cinco lagos de la región: Aluminé, Ñorquinco, Pilhue, Polcahue y Pulmarí, además del propio Moquehue y diferentes miradores naturales. Durante los meses fríos, se pueden hacer caminatas con raquetas, paseos en motos de nieve, snowboard y esquí, mientras que algunas travesías en kayak y navegaciones continúan según las condiciones climáticas.

El rincón argentino que parece salido de una postal. Gentileza - villapehuenia.gob.ar

Cómo ir hasta Moquehue

La mejor alternativa para llegar a Moquehue por tierra es Zapala, ya que desde esa localidad existen tres recorridos posibles para continuar hacia Villa Pehuenia y Moquehue. La primera alternativa pasa por la Ruta 23 y Pino Hachado, lo que implica 155 kilómetros desde Zapala, con unos 35 kilómetros de ripio. El recorrido avanza en dirección a Las Lajas y después toma el camino hacia el Paso Internacional Pino Hachado antes de conectar con la ruta que conduce a la zona.

Otra opción es la Ruta 13 por Primeros Pinos, con 120 kilómetros, de los cuales 55 son de ripio. Desde Zapala hay que avanzar hacia Las Lajas y luego agarrar la Ruta Provincial 13 rumbo a Villa Pehuenia. El tercer camino pasa por la Ruta 46 por El Rahue, unos 210 kilómetros distribuidos en dos sectores. Este trayecto pasa por el Parque Nacional Laguna Blanca, llega hasta Aluminé y desde ahí continúa por la Ruta 23.