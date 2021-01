"Billions" temporada 6: cuándo se estrena y dónde verla

“Billions”, escrita, entre otros, por el columnista del diario The New York Times, Andrew Ross Sorkin, autor de “Too Big To Fail”, atrapa por la construcción de los conflictos y el duelo actoral entre Paul Giamatti como Chuck Rhoades, fiscal de Nueva York, obsesionado con encarcelar al multimillonario y financista interpretado por Damien Lewis (el soldado Brody de “Homeland”), en el papel de Bobby Axelrod. Ambos conviven poco en pantalla mientras juegan al gato y al ratón y se los disfruta en el intercambio con personajes igualmente brillantes como Wendy Rhoades (Maggie Siff), esposa de Chuck, quien además trabaja como psicóloga para Axelrod y resulta una pieza clave para adiestrar los egos de los empleados del “hedge fund” de su paciente.

El personaje central está inspirado en el inversor estadounidense Steven Cohen, atrapado en un caso de uso de información privilegiada en 2012 pero nunca sentenciado. Fue llevado a juicio por el entonces fiscal federal de Manhattan Preet Bharara, quien influyó, en parte, en el personaje de Chuck Rhoades. Lo mejor llega entre la segunda y tercera temporada, donde se desnudan las historias de estos personajes. Los diálogos mejoran con las temporadas. Las referencias a películas, historia, novelas y temáticas de la cultura estadounidense son numerosas, y la música de Eskmo es exquisita.

¿Cuándo se estrena la sexta temporada de "Billions"?

Como dijimos, antes de la sexta temporada queda que se emitan los últimos cinco capítulos de la quinta. No tienen fecha pero lo que es seguro es que será este año.

Según el sitio Deadline, cuando el programa regrese a la producción de la quinta entrega, permanecerán en el set de filmación hasta terminar de grabar los episodios de la temporada 6.

¿Dónde ver la sexta temporada de "Billions"?

"Billions" es una serie creada por Brian Koppelman, David Levien, y Andrew Ross Sorkin, protagonizada por Paul Giamatti y Damian Lewis, estrenada en Showtime. Sin embargo, en América Latina puede verse en Netflix.

En la plataforma están hoy disponibles las 5 temporadas -la última, como dijimos, inconclusa- y allí volverá a presentarse cuando se estrenen los nuevos capítulos.