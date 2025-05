Si querés emigrar a Reino Unido prestá atención: las nuevas normas y requisitos para visas y ciudadanías

Cruzar la frontera británica en 2025 ya no es lo que era.

La reforma migratoria impulsada por el gobierno de Keir Starmer marca un antes y un después. Con la presión de sectores conservadores y un aumento histórico de inmigrantes tras el Brexit , las nuevas reglas apuntan a frenar el flujo migratorio. Ya no alcanza con querer instalarse en Gran Bretaña: hay que pasar varios filtros.

Todas las solicitudes de visado pasarán por un control más estricto. No importa si sos estudiante, tenés oferta de trabajo o vas por reunión familiar: las rutas fáciles ya no existen. El sistema exige más papeles, más requisitos y un nivel de integración mucho más alto. El objetivo, según el gobierno, es asegurar que quienes lleguen se adapten rápidamente y no se conviertan en "extraños permanentes".