Reino Unido: el gobierno de Keir Starmer se desmorona y un ministro ya aparece como su reemplazo + Agregar ámbito en









Tras una dura derrota electoral frente a la ultraderecha, el primer ministro británico enfrenta pedidos internos de renuncia y crecen las versiones sobre una posible rebelión liderada por su ministro de Salud, Wes Streeting.

El laborismo perdió cerca de 1500 concejales y atraviesa su peor crisis desde la llegada de Starmer a Downing Street.

Luego de una enorme derrota del partido laborista en elecciones locales y regionales, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, vive su peor momento político desde su llegada a Downing Street en julio de 2024. Su partido ha perdido cerca de 1500 concejales en todo el territorio y uno de sus principales ministros coquetea con dar el mazazo definitivo para su caída.

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Luego de la derrota electoral frente al partido de ultraderecha, Reform UK, el cuestionado Starmer quedó al borde del abismo. Más de 80 diputados del laborismo exigieron iniciar el proceso de salida del premier y cuatro miembros del gobierno presentaron su renuncia. En ese contexto, aparece un nombre: Wes Streeting, ministro de Salud del país, que podría remplazar a Starmer.

“Streeting se prepara para dimitir”, publicó The Times. “Desafiará a Starmer por el liderazgo del partido”, agregó The Guardian, citando fuentes cercanas dentro de Downing Street.

La interna del laborismo hace temblar al gobierno “Bajo el gobierno laborista, las listas de espera del NHS (sistema de salud pública del Reino Unido) se están reduciendo, las ambulancias llegan más rápido, hay más médicos de cabecera y la satisfacción de los pacientes es mayor. Se ha logrado mucho, pero aún queda mucho por hacer”, escribió el ministro.

La publicación, lejos de calmar las aguas, fue interpretada por varios dirigentes laboristas y analistas políticos británicos como algo más parecido al inicio silencioso de una campaña interna que a una simple defensa de gestión.

En Westminster, la gran duda pasa ahora por saber si Streeting podrá reunir los 81 apoyos parlamentarios necesarios para activar formalmente una elección por el liderazgo del Partido Laborista y darle el golpe final a un Starmer de salida. El escenario hizo recordar rápidamente a la caída de Boris Johnson en 2022, cuando una catarata de renuncias dentro de su propio gobierno terminó empujándolo fuera de Downing Street y aceleró el derrumbe definitivo de su liderazgo.

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