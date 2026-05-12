Reino Unido y Francia encabezan una estrategia mundial para reabrir el estrecho de Ormuz + Seguir en









Durante el encuentro, los países participantes analizarán y detallarán “sus contribuciones militares a la misión defensiva para asegurar la vía marítima cuando las condiciones lo permitan”.

Reino Unido y Francia reúnen a más 40 países para coordinar una estrategia internacional destinada a reabrir el Estrecho de Ormuz.

Bajo la copresidencia de Francia y el Reino Unido, este martes se llevará a cabo una reunión virtual con ministros de Defensa de más de 40 naciones. El encuentro tiene como fin coordinar una misión multinacional para la apertura y protección del estrecho de Ormuz, actualmente afectado por el conflicto armado entre EEUU, Israel e Irán. Esta iniciativa diplomática ocurre en una semana clave, marcada por las tensiones entre Washington y Pekín y la inminente visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China.

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Según los informes oficiales, los encargados de dirigir la sesión serán el secretario de Defensa británico, John Healey, y la ministra de las Fuerzas Armadas francesa, Catherine Vautrin. Durante la cumbre, los estados participantes buscarán definir “sus contribuciones militares a la misión defensiva de reabrir y asegurar el estrecho de Ormuz cuando las condiciones lo permitan”.

Healey subrayó que la intención de Londres y sus socios es superar la fase de simples diálogos. El funcionario explicó que el objetivo actual es el siguiente: “Estamos transformando los acuerdos diplomáticos en planes militares concretos para restablecer la confianza en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. Cuando copresida esta reunión de naciones de todo el mundo, nuestra labor será asegurarnos de que no solo hablamos, sino que estamos preparados para actuar”.

Londres lideró un proceso de planificación que ya cuenta con “importantes avances” gracias a la colaboración de delegaciones de 44 países “de todos los continentes”. Como muestra de su compromiso operativo, el Ejecutivo británico confirmó el despliegue del HMS Dragon en la región, una de sus unidades navales más potentes, destinada a colaborar “a una futura misión multinacional para asegurar el estrecho de Ormuz y salvaguardar la libertad de navegación cuando las condiciones lo permitan”.

estrecho de ormuz, eeuu, irán Desde que estalló el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán el pasado 28 de febrero, el estrecho de Ormuz se mantiene cerrado. CENTCOM

La visita de Donald Trump a China Desde que estalló el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán el pasado 28 de febrero, el estrecho de Ormuz se mantiene cerrado. Este bloqueo afecta al 20% del petróleo que se transporta por mar a nivel global, desatando una alarma mundial por el riesgo al suministro de energía. Aunque se intenta negociar una paz definitiva, las propuestas de Washington y Teherán no han prosperado. En este tenso escenario, Donald Trump señaló este lunes que el cese de hostilidades iniciado en abril es “increíblemente frágil”. El paso de Donald Trump por China se desarrolla bajo la sombra del conflicto en Medio Oriente y las discrepancias sobre Irán, país al que Beijing sigue comprando petróleo ignorando las sanciones de Washington. Pese a este roce, el portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, subrayó que la relación directa entre ambas potencias es “insustituible”. Según el funcionario, Beijing mantiene su disposición para colaborar con EEUU “con espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo, para ampliar la cooperación, gestionar las diferencias e inyectar más estabilidad y certeza a un mundo volátil e interconectado”.