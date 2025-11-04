Stickers, popits y mucho más: el kit de viaje ideal para entretener a los más chicos

Una propuesta práctica y divertida pensada para que los trayectos en auto, micro o avión sean mucho más llevaderos para los niños.

Para esos viajes largos, en donde los chicos se suelen aburrir, estos kits son la mejor opción.

Todos saben que viajar con chicos puede ser una experiencia desafiante. Cuando el trayecto se hace largo, mantenerlos entretenidos es muy importante para que todos disfruten del recorrido. Por eso una nueva idea puede ser la opción perfecta, armar un kit con juegos, objetos sensoriales y sorpresas .

Este tipo de cajas están pensadas especialmente para los viajes en auto, aunque también funcionan muy bien en avión o micro. La idea es elegir elementos livianos, seguros y fáciles de guardar, que los mantengan ocupados y estimulen su imaginación mientras pasan las horas del viaje.

Antes de salir a la ruta, conviene organizar el espacio del vehículo para que todo esté al alcance. Una buena idea es elegir una caja o bolso de tela para los objetos del kit de entretenimiento. Los bolsilleros que se cuelgan en el asiento delantero también son muy prácticos para tener los juguetes siempre a mano .

Es importante llevar agua, algo para picar y pañuelos descartables, además de asegurarse de que el sistema de seguridad infantil esté bien puesto, ya sea una sillita o el cinturón de seguridad . Además, tener un espacio ordenado y cómodo ayuda a que los chicos viajen tranquilos y que los adultos puedan concentrarse en manejar.

El kit ideal para entretener a los más chicos en un viaje

El objetivo del kit es ofrecer variedad. No se trata sólo de juguetes, sino de actividades que estimulen la creatividad y mantengan la atención. Entre las opciones más elegidas están los stickers, los popits, los libros imantados y los mini juegos portátiles.

Por ejemplo, un kit temático puede incluir un librito con escenarios e imanes, una pelota anti-estrés, unos dibujos para colorear de dinosaurios o piratas, un squishy para apretar y un trompo. También se puede sumar un celular de juguete.

Por el otro lado, para quienes prefieran personajes específicos que les fascinen a sus hijos, existen versiones inspiradas en Frozen, Minecraft o Carpinchos, que tienen accesorios como pins, llaveros, tattoos temporales, stickers para uñas y figuras armables.