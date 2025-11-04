Sir David Beckham: el rey Carlos III nombró al exfutbolista caballero de Inglaterra

En la ceremonia en el Castillo de Windsor , el copropietario del Inter Miami se arrodilló ante el monarca que le tocó los hombros con la hoja de una espada para nombrarlo caballero. El reconocimiento, que se había anunciado en junio en la lista de honores de cumpleaños del rey, fue entregado por sus servicios al deporte y a las obras de caridad.

El título de caballero reconoce las contribuciones más importantes a la vida británica en distintas áreas. Es considerado uno de los honores más altos que puede otorgar el Rey , y el tratamiento de Sir es un símbolo de respeto y mérito dentro de la sociedad inglesa.

Luego de recibir este importante honor, Beckham expresó: "Este es sin duda mi momento de mayor orgullo. He tenido obviamente mucha suerte en mi carrera al haber ganado lo que he ganado y hecho lo que he hecho, pero recibir un honor como este, de caballero, está más allá de cualquier cosa que alguna vez pensé que recibiría "

En ese sentido, agregó que está "honrado y agradecido" por este honor y aseguró que tuvo la "fortuna" de representar a su país "siempre con orgullo". "Adoro a nuestra Familia Real y lo que significa para la gente, no solo en Gran Bretaña , sino en todo el mundo. Jamás imaginé que esto me sucedería", expresó en una publicación en sus redes sociales.

En ese sentido, agregó: "El fútbol me lo dio todo y también me permitió viajar desde pequeño. Viajar me abrió los ojos a los problemas que afrontan los niños en todo el mundo. He tenido la suerte de trabajar con organizaciones increíbles como UNICEF, la Royal Foundation y la King’s Foundation, que me han enseñado la importancia de apoyar a los niños, ayudarlos a desarrollar todo su potencial e inspirar a la próxima generación", destacó en relación a su trayectoria en proyectos humanitarios.

Además de su destacado recorrido dentro de las canchas, el exfutbolista colabora hace 20 años con UNICEF, el fondo de Naciones Unidas para la infancia. En el marco deportivo, jugó un papel fundamental para que Londres fuera elegida como sede de los Juegos Olímpicos de 2012.

El exmediocampista jugó 115 partidos para la selección de Inglaterra, lo que lo convierte en el tercer jugador con más presencias en el ranking histórico. Es el único futbolista inglés que anotó goles en tres Copas del Mundo diferentes e integró el plantel del Manchester United que logró el triplete de 1999, cuando ganó la Liga Premier, la Copa FA y la Champions League.