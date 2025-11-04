Antes de emprender un nuevo viaje a Estados Unidos, Javier Milei recibe a Peter Lamelas







El Presidente aceptará sus cartas credenciales este martes a las 18. En la misma ceremonia se encontrará con los diplomáticos de Suiza, Austria, la Unión Europea, Reino Unido Bélgica y la Unión Europea.

Javier Milei recibe esta tarde las cartas credenciales de Peter Lamelas.

El presidente Javier Milei emprenderá el miércoles un nuevo viaje a los Estados Unidos para participar del America Business Forum, una cumbre de líderes de líderes mundiales que se celebra en la ciudad costera de Miami, de la que formarán parte su par Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado y hasta el astro del fútbol argentino Lionel Messi.

Previamente, este martes a las 18 mantendrá un encuentro con el nuevo embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, quien viene de reunirse -el lunes- en el Palacio San Martín con el canciller Pablo Quirno. El diplomático entregará al mandatario sus cartas credenciales en Casa Rosada.

En la misma ceremonia serán recibidos por el Presidente el embajador de Bélgica, Hubert Cooreman; el de la Unión Europea, Erik Hoeg; el de Austria, Gerhard Mayer; el de Suiza, Andrea Semadeni y el nuevo embajador del Reino Unido, David Cairns.

¡Bienvenido Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso… pic.twitter.com/AyXBmioaSL — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) November 3, 2025 Nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos: cómo será la agenda del Presidente Según pudo saber Ámbito, el mandatario le tomará juramento antes de partir a Estados Unidos al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada, y luego iniciará su viaje número 14 al país del norte.

El evento tendrá lugar en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA de los Miami Heat, y será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

De acuerdo al comunicado que difundió el America Business Forum, la lista completa de oradores confirmados incluye a Trump; Milei; Machado; Messi; Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; Will Smith, actor; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1, y Adam Neumann, cofundador de Flow. Por estas horas, la Casa Rosada trabaja en la lista de reuniones que el mandatario protagonizará, aunque descartan la posibilidad de que vuelva a concretar un intercambio informal con el republicano Donald Trump debido a las complicaciones en la agenda de ambos. El viaje se da en un contexto de cambios para el Poder Ejecutivo que cerró la semana con la renuncia de Guillermo Francos por “los persistentes trascendidos” sobre su futuro, y el posterior anuncio de la sustitución de Adorni, y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, que fue reemplazado por Diego Santilli.