El imperdible destino de Salta que cuenta con un ovnipuerto para extraterrestres







Con un espacio dedicado al avistamiento de ovnis, este rincón de Salta atrae cada vez más turismo.

Este lugar ha logrado maravillar al turismo por su reconocido ovnipuerto. Nora Aliessi

Muchas veces, el turismo puede combinarse con distintas actividades, ya sean cosas tradicionales como deportes terrestres o acuáticos, o incluso algo tan peculiar como el avistamiento de ovnis. Hay muchos sitios que destacan por historias con extraterrestres, pero solo uno que tiene un lugar exclusivo para recibirlos.

Ubicado en la provincia de Salta, rodeado de paisajes increíbles y con este sitio tan llamativo pero igual de importante, cada vez son más los visitantes que se aventuran a explorar el ovnipuerto de Cachi y conocer las leyendas de primera mano.

Cachi Los turistas quedan maravillados con el ovnipuerto de este particular sitio de Salta. Nora Aliessi Dónde se ubica Cachi Cachi está ubicado en el noroeste de la provincia de Salta, dentro del valle Calchaquí, a aproximadamente 160 kilómetros de la ciudad capital. Rodeado por montañas de más de 3000 metros sobre el nivel del mar, el paisaje es un atractivo natural por sí mismo. Se accede principalmente por la Ruta Nacional 40, que atraviesa los valles y ofrece vistas panorámicas únicas del norte argentino.

Qué se puede hacer en Cachi Uno de los principales atractivos es el ovnipuerto, un espacio creado para recibir la visita del turismo interesado en la observación de fenómenos extraterrestres. Empezó como una obra de arte, pero terminó siendo la clave para atraer a las visitas locales y de otros planetas.

Además, los visitantes pueden explorar la Plaza Principal, la Iglesia de Cachi y el Museo Arqueológico, que exhibe piezas de culturas originarias. Los senderos naturales cercanos permiten caminatas por el valle, observación de flora y fauna autóctona y fotografía de paisajes únicos que combinan montañas, ríos y la arquitectura colonial del pueblo.

La gastronomía local es otro de los motivos para el turismo en Cachi. Entre los platos típicos se destacan las empanadas salteñas, la humita en chala, los tamales y el quesillo, acompañados por vinos de altura elaborados en viñedos de la zona. Las ferias artesanales permiten adquirir productos regionales como tejidos y cerámicas, completando la experiencia del visitante. Cómo ir hasta Cachi Desde la ciudad de Salta, el trayecto por la Ruta Nacional 40 hasta Cachi es de aproximadamente cuatro horas en auto, atravesando paisajes de montañas, valles y pequeños pueblos del norte argentino. Quienes viajan desde Buenos Aires pueden optar por volar primero a Salta y luego continuar por carretera siguiendo la misma ruta, lo que permite disfrutar del cambio de altitud y del paisaje en el camino. También existen colectivos diarios que salen desde la ciudad de Salta hacia Cachi, con paradas en localidades intermedias que ofrecen la posibilidad de recorrer más del valle Calchaquí.

