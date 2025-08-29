Reciclá tu canasta de mimbre vieja y reutilizala como una pieza única para tu hogar con este simple truco







Transformá tus objetos olvidados en accesorios decorativos para remodelar los rincones de tu casa, sin pagar ni un peso.

Las canastas de mimbre pueden ser fácilmente reutilizadas par decorar la casa.

En cada casa siempre hay algún objeto que queda sin uso, pero que todavía cuenta con un potencial para volver a ser usado. Uno de los más comunes son las canastas de mimbre, esas que alguna vez sirvieron para guardar ropa, frutas o revistas y que hoy podés reconvertir fácilmente en objetos para decorar tu hogar.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El secreto en realidad está en que el mimbre es un material noble, es natural, biodegradable y resistente. Así que simplemente poniéndote a pensar un poco y usando tu creatividad, podés transformar una canasta olvidada en un objeto original.

Canastas de mimbre

¿Cómo reciclar una canasta de mimbre? A diferencia de otros materiales, el mimbre es sencillo de reciclar porque está hecho de fibras vegetales provenientes de ramas y tallos de un arbusto de la familia de los sauces. Lo primero que hay que saber es que las canastas de mimbre deben llevarse a un punto limpio para que se gestionen correctamente y se aprovechen sus fibras. Sin embargo, antes de descartarlas, lo mejor es pensar en reutilizarlas.

Simplemente con una mano de pintura, un barniz natural o simplemente un lavado profundo pueden darle una nueva estética. Podés usarlas como maceteros, organizadores en el baño, cestos para mantas en el living o incluso como lámparas colgantes si les agregás una instalación eléctrica.

Las ventajas del mimbre El mimbre siempre fue valorado por su durabilidad, ligereza y flexibilidad. Es un material fácil de trasladar y resistente al uso cotidiano, lo que lo convierte en la base perfecta para objetos que deben ser firmes pero a la vez livianos. Además, al ser natural y biodegradable, es una alternativa más amigable con el ambiente frente a los plásticos o fibras sintéticas. Durante siglos, se usó en distintos puntos del mundo para fabricar desde canastas hasta muebles completos. Aunque en el siglo XX perdió popularidad por los materiales industriales. Pero ahora con la cultura del reciclado, se volvió a poner de moda.

Temas Reciclaje