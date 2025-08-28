¡No tires tus calendarios viejos! Se pueden reciclar de muchas maneras

Existen formas muy originales para darles un nuevo uso a los almanaques pasados y transformarlos en cosas nuevas.

Cada año que termina solemos acumular calendarios que ya no sirven para organizar nuestras semanas y meses. Pero no todo se tiene que perder, en vez de tirarlos, existen muchísimas ideas para aprovecharlos y darles una uso distinto y hasta mejor.

Si nos ponemos a pensar un poco, esos almanaques pueden convertirse en objetos decorativos, prácticos o hasta aprovecharlos para hacer manualidades para disfrutar en familia. Lo mejor de todo es que son propuestas fáciles, económicas y amigables con el ambiente, ya que estamos reciclando .

Entre las ideas más prácticas y con mejores resultados, están:

Las páginas de un calendario tienen el tamaño y el diseño justo para envolver regalos . Solo vas a necesitar cortar, pegar sobre la caja y agregarle algún moño o una tarjeta. Estarías reciclando, ahorrando y siendo 100% original.

Imanes para la heladera

Si ese calendario tiene algún recuerdo especial, como la fecha de tu casamiento o el nacimiento de un hijo, podés transformarlo en un imán. Solo tenés que pegar la hoja sobre un cartón, ponerle un imán atrás y listo.

Un cuaderno artesanal

Con una hoja de calendario como tapa y algunas hojas blancas en el interior, podés armar un cuadernillo casero. A las hojas las doblás todo por la mitad, cosés el pliegue con hilo y le sumas una cinta como detalle.

Sobres personalizados

Una lámina de calendario también puede transformarse en un buen sobre. Si lo doblas un poco y le pones un poco de pegamento tenés un sobre perfecto para guardar documentos, boletas o hasta para enviar una carta.

Rompecabezas casero

Muchos calendarios incluyen fotografías de paisajes o ilustraciones. Así que aprovechando eso, podés recortar esas imágenes en piezas chiquitas y armar un rompecabezas. Además, si queres un tip más, si plastificas las piezas van a durar más y van a ser aptas para los chicos.

Collage familiar

Si acumulaste varios calendarios, podés recortar números, imágenes y colores para armar tu propio collage. Esta actividad está buenísima para hacerla con los más chicos y, además, podés enmarcarlo o regalarlo como recuerdo especial.