Tres ideas de recetas fáciles para hacer con los más chicos un día de lluvia

La cocina puede ser una gran aliada para entretener a los niños en una tarde gris de fin de semana.

Tres recetas fáciles de hacer con los más chicos los días de lluvia.

En un día lluvioso siempre es una excelente opción acurrucarse en el sillón y estar en casa. Aunque si hay chicos en el hogar, eso se torna algo complicado porque el aburrimiento empieza a sentirse. Por eso es recomendable aprovechar esos momentos para cocinar algo rico y pasar un rato con los más chicos.

Este tipo de preparaciones son fáciles de elaborar , ya que requieren ingredientes básicos y accesibles. Estas comidas combinan practicidad y sabor que aportan bienestar en jornadas de mal clima. Además, a los niños les va a encantar.

Estas recetas permiten a los más chicos participar activamente en la preparación para convertir la cocina en un espacio de creatividad y afecto para celebrar a las madres.

Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave. Añadir el huevo y la esencia de vainilla, mezclando bien. Incorporar la harina de a poco hasta formar una masa lisa. Envolver en film y refrigerar 20 minutos. Estirar la masa, cortar con moldes y hornear a 180 °C durante 10-12 minutos, hasta que estén doradas. Dejar enfriar y decorar al gusto.

Sándwiches de formas divertidas

Ingredientes:

10 rebanadas de pan de molde

100 g de jamón cocido

100 g de queso en fetas

Rodajas de tomate, zanahoria rallada, aceitunas

Queso crema o mayonesa (opcional)

Preparación:

Cortar el pan con moldes de galletitas para darle formas originales. Rellenar con jamón, queso y vegetales. Untar con queso crema o mayonesa si se desea. Decorar la superficie con vegetales para crear caras o diseños divertidos.

Helado casero de banana

Ingredientes:

3 bananas maduras

1 cucharada de cacao en polvo (opcional)

2 cucharadas de yogur natural (opcional)

Chips de chocolate o frutas secas (opcional)

Preparación:

Pelar y cortar las bananas en rodajas. Congelar mínimo 4 horas. Procesar hasta obtener una crema homogénea. Agregar cacao, yogur o chips según preferencia. Servir en copas o congelar en moldes para disfrutar más tarde.