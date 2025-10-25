El invento que puede evitar millones de accidentes viales: las barreras inteligentes que advierten los peligros







Con esta innovación tecnológica, sin duda cambiará la vida de las personas al volante. Conocé de qué se trata.

Los accidentes de tránsito se cobran millones de vidas al año. Freepik

Cada año, millones de personas pierden la vida en accidentes viales y la siniestralidad en carretera continúa siendo una de las principales causas de muerte en muchos países. La búsqueda de soluciones para reducir esas cifras es urgente y demanda innovación en infraestructuras, tecnología y prevención.

Ahora, un nuevo invento desarrollado en España se presenta como una gran respuesta a esta demanda: un sistema que transforma los tradicionales guardarraíles en barreras inteligentes capaces de detectar riesgos, alertar a conductores y motoristas, y actuar en tiempo real para prevenir accidentes.

Embed - PlugSmart® Pro Varios usos para aumentar la seguridad vial: cómo funciona este innovador invento El dispositivo, conocido como PlugSmartPro, es capaz de convertir cualquier barrera existente en una infraestructura conectada con funciones activas de seguridad vial. Está dotado de sensores, cámaras con visión artificial, algoritmos de inteligencia artificial y luces LED que cambian de color e intensidad según la situación de riesgo detectada.

Cuando el sistema detecta eventos peligrosos, como animales en la ruta, hielo, vehículos en sentido contrario, obstáculos imprevistos o excesos de velocidad, envía alertas visuales mediante la iluminación, y también puede notificar a los servicios de emergencia o a las autoridades viales para reducir los tiempos de actuación. Según sus creadores, podría llegar a evitar hasta el 50 % de las muertes de motoristas vinculadas a salidas de vía o impactos contra barreras.

Este avance tecnológico, con el apoyo de la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Ministerio de Transportes de España, representa una evolución de la seguridad vial: de barreras pasivas a barreras activas, que no solo contienen el impacto, sino que previenen el siniestro.

