La torta de chocolate de tres capas que se volvió viral y todos quieren hacer







Descubrí el paso a paso para poder cocinar este delicioso postre y sorprender a tus amigos y familiares.

Esta combianción de chocotorta y marquise llamó la atención de una gran cantidad de usuarios en redes sociales. Tastemade

Una gran cantidad de usuarios utilizan sus redes sociales para aprender a cocinar nuevos platos o compartir secretos propios de la cocina. En estos últimos días, una receta se volvió viral ya que no solo es fácil de seguir, sino que es deliciosa y mezcla dos postres para crear un manjar lleno de chocolate.

Se trata de la Chocomarquise, una torta que fusiona elementos de la clásica chocotorta, una de las más populares en Argentina, y de la marquise. Este es un postre tradicional francés caracterizado por su textura delicada que cuenta con una base de bizcochuelo de chocolate con toppings como crema, frutas, incluso algunos agregan dulce de leche.

Receta de la Chocomarquise Receta torta marquise.jpg

Ingredientes 500gr de galletitas de chocolate

520 ml de leche caliente

2 cdtas de polvo de hornear

1 pote de queso crema

1 pote y medio de dulce de leche

200ml de crema de leche

2 cdas de azúcar

1 taza de café con leche

Preparación En una procesadora, colocar las galletitas de chocolate con la leche caliente y el polvo para hornear. Procesar hasta que quede una textura homogénea y cremosa. Colocar la mezcla en un molde de torta y agregar pedazos de galletitas en la superficie. Cocinar en el horno a 180°C por 20 minutos. Mientras la base del postre se cocina, mezclar el pote de queso crema con el de dulce de leche para realizar el clásico relleno de chocotorta. Por otro lado, batir la crema de leche con el azúcar hasta que espese y se puedan hacer picos altos con ella. De esta manera, se obtendrá crema chantilly. Una vez que se saca el bizcochuelo del horno, dejar que enfríe y pincharlo en varias partes con un escarbadientes. Luego, remojarlo con el café con leche para agregarle un extra de sabor y dejarlo reposar por unos minutos en la heladera. Cuando la base esté fría, esparcir la mezcla de chocotorta y luego la crema. Finalmente, incorporar más pedazos de galletitas para decorarla.

