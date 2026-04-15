Por qué deberías proteger las almohadillas de tu perro en otoño y para qué sirven los bálsamos hidratantes

Este simple hábito puede evitar molestias en la piel de tu mascota durante los meses más fríos.

El cuidado de las patas de tu perro en invierno es fundamental para su cómodidad y su salud.

El cambio de estación trae consigo temperaturas más bajas, humedad y superficies resbaladizas que pueden afectar a las mascotas . Aunque muchas veces no se percibe, hay zonas del cuerpo de las mascotas que requieren una atención más puntual en esta época del año.

Entre esos sectores sensibles están las patas que viven en un contacto directo constante con el suelo. Sin un cuidado adecuado, en esta zona pueden aparecer molestias que impactan en su rutina, desde caminatas incómodas hasta lesiones que podían ser evitables.

Las almohadillas cumplen una función clave en la movilidad de los perros. Se trata de una estructura acolchada ubicada en la parte inferior de las patas, formada por tejido resistente y depósitos grasos que actúan como amortiguadores naturales . Gracias a esta composición, absorben el impacto al caminar o correr.

En los meses más frescos, es fundamental cuidar las patas de tu perro antes y después de salir a pasear.

Además de proteger huesos y articulaciones, también ayudan a mantener el equilibrio sobre distintas superficies, permitiendo que los animales se desplacen sin dificultad tanto en terrenos duros como irregulares. Además, es importante su rol en la regulación térmica , ya que estas zonas cuentan con glándulas que contribuyen a conservar la humedad necesaria para evitar sequedad y se adaptan a las temperaturas.

También forman parte del comportamiento territorial porque a través de pequeñas secreciones, los perros dejan señales en el suelo que funcionan como una forma de comunicación con otros animales.

Cómo afecta el frío a las patitas de tu perro

Las bajas temperaturas no siempre generan una reacción visible en las mascotas. Su pelaje actúa como una barrera protectora, pero las patas quedan más expuestas a factores externos como el frío, la humedad o las superficies ásperas. Las almohadillas tienen una capa interna que ayuda a conservar el calor, lo que reduce el riesgo de congelamiento, pero este mecanismo no evita la aparición de grietas o irritaciones.

La humedad constante puede agravar el problema. El contacto con agua, barro o incluso restos de hielo favorece la formación de pequeñas lesiones que, si no se tratan, pueden derivar en infecciones. A esto se le suma la posibilidad de que ciertos elementos filosos, semillas o partículas queden atrapados entre los dedos.

Los perros que viven dentro del hogar suelen tener la piel más sensible, debido a que no están acostumbrados a superficies exigentes, por lo que necesitan más atención que otros. También los cachorros presentan una mayor vulnerabilidad debido a la suavidad de sus patas, mientras que los animales mayores pueden sufrir resequedad por el paso del tiempo.

Por eso es recomendable revisar las patas luego de cada paseo, secarlas bien y controlar que no haya restos adheridos para prevenir molestias futuras.

Mascotas invierno Las almohadillas que están en la base de las patas de tu perro deben ser bien cuidadas en invierno. Pexels

Bálsamos hidratantes: cómo cuidar las almohadillas de los perros

Los productos específicos para el cuidado de las patas funcionan como una barrera protectora frente a las condiciones climáticas adversas. Los bálsamos hidratantes están formulados para nutrir la piel y evitar que se agriete.

Para aplicarlos se coloca una pequeña cantidad sobre la superficie de la almohadilla y se distribuye de manera uniforme. Pocos segundos después de aplicarlo, el producto se absorbe sin dejar residuos que puedan generar incomodidad al caminar.

Entre sus componentes más habituales se encuentran sustancias naturales como la cera de abeja, manteca vegetal y aceites que aportan elasticidad, estos ingredientes crean una película que protege contra el frío y la humedad, lo que ayuda a prevenir lesiones. Algunos también incluyen vitamina E, que contribuye al cuidado de la piel, y extractos con propiedades antisépticas que reducen el riesgo de infecciones.

Para obtener mejores resultados, se aconseja aplicar el bálsamo antes de salir a pasear en días fríos o húmedos. También puede incorporarse como parte de la rutina de tu mascota, especialmente en perros con mayor sensibilidad.

El cuidado no termina ahí. Mantener el pelo de la zona recortado evita la acumulación de suciedad y limpiar las patas al regresar a casa reduce el contacto con sustancias nocivas que pueden quedar en el suelo.