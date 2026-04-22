Reforma tributaria: Neuquén avisa que puede recibir IVA y bajar la alícuota total

El gobernador Rolando Figueroa dijo que los neuquinos están a la altura del desafío. La Casa Rosada tiene que presentar este año un proyecto de ley al Congreso según lo acordado con el FMI.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, abrió el debate sobre la reforma tributaria que Casa Rosada debe presentar a lo largo del 2026 debido a lo acordado con el FMI. Figueroa dijo que si se establece un IVA diferencial, "Neuquén va a tener un IVA más barato".

El debate por los cambios de impuestos en Argentina tiene como eje la eliminación de tributos de carácter distorsivo. Entre ellos está Ingresos Brutos que cobran las provincias, que es uno de los más cuestionados por los empresarios, porque se trata de un verdadero gravamen a la facturación. En cadenas largas de valor tiene alto impacto en el precio final. Ese impuesto es pilar de la recaudación de la mayoría de las jurisdicciones.

Desde el Gobierno Nacional se busca que las provincias tengan una mayor responsabilidad en la recaudación, de manera de estimular una suerte de competencia entre las jurisdicciones para atraer inversiones. En ese contexto, uno de los elementos del debate es trasladar a las jurisdicciones subnacionales una parte del IVA , de una manera similar a la que hay en Estados Unidos donde conviven tax federales y estaduales sobre el consumo.

Figueroa planteó el desafío a través de redes sociales: "Si se establece un IVA diferencial para poder cobrarlo las provincias, Neuquén va a tener un IVA más barato".

"Queremos asumir ese desafío, porque los neuquinos somos corajudos. Queremos bajar el IVA, y estamos convencidos de que eso va a traer también muchísima más actividad económica", enfatizó el mandatario quien aseguró que "no vinimos a dejar todo como está, queremos llevar adelante este gran cambio para Neuquén".

IVA local por Ingresos Brutos

En rigor, el debate sobre un IVA provincial va atado a un eventual compromiso de las provincias de eliminar Ingresos Brutos. Pero no todas estarían en condiciones de hacer ese cambio sin perder financiamiento.

En el caso del IVA, Neuquén integra el grupo de provincias que podría recibirlo sin perder dinero. Es de recordar que es un tributo coparticipable. El 52% de la recaudación de envía automáticamente todos los días a las tesorerías de las gobernaciones.

Pero hay algunas jurisdicciones que aportan más de lo que reciben y otras reciben más de lo que aportan. Tomando en cuenta eso, un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) señala que hay 18 jurisdicciones que si tuvieran IVA local, tendrían que subir la alícuota por encima del 21% para seguir cobrando la misma plata que perciben ahora.

El estudio hace una proyección para un IVA nacional de 10% y otro de 11% para las gobernaciones. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires actualmente aporta casi el 42% de la recaudación total, pero percibe el 11,18%. Es decir, que podría tener un IVA provincial bajo. Para mantener la misma recaudación podría cobrar un impuesto provincial del 6% y tener una carga total de 16%

En el caso de Neuquén, origina el 1,84% del impuesto en su territorio pero recibe 0,87%. Para mantener los mismos ingresos podría tener un IVA de 10% y cobrar un total de 20%.

Siguiendo el mismo razonamiento, Formosa tendría que cobrar 57% de IVA, porque genera el 0,82% de la recaudación en su territorio, pero percibe 1,82%. En este caso sería inviable.

El peor de los casos es Catamarca, tendría que tener un IVA total de 81%; seguido por La Rioja, 53%; Chaco, 50%; San Juan,47%; Santiago del Estero y La Pampa, 44%; Tierra del Fuego, 37%; San Luis, 36%; Jujuy, 33%; Misiones, 32%; Corrientes y Río Negro, 31%; Entre Ríos y Tucumán, 30%; Salta, 28%; Santa Cruz, 25%; y Mendoza, 24%.

Los que podrían estar más abajo, además de Buenos Aires y Neuquén son Santa Fe, 20,9%, Córdoba, 20,7%; Chubut, 20,6%; y Ciudad de Buenos Aires, 12,7%.

Ingresos Brutos: difícil de reemplazar

Recientemente la Ciudad de Buenos Aires anunció la eliminación del Impuesto a los Ingresos Brutos para monotributistas y pequeños contribuyentes. En ese caso, el gasto tributario es menor si se toma el global de la recaudación.

La recaudación propia de este impuesto generada en el propio territorio de las provincias es inferior a lo que reciben desde la Comisión Arbitral del Convenio Multilaterial (COMARB). La COMARB es una especie de "clearing" de impuestos entre provincias. Empresas de un territorio le venden a clientes en otra jurisdicción, y a la inversa. Todos los meses se distribuyen los saldos.

Según estimó el ex director de Aduana, Guillermo Michel, las provincias recaudaron en el primer trimestre $9,7 billones, pero $6 billones le llegaron por COMARB y $3,7 billones fueron propios. Además de ello, hay que tener en cuenta que en el ámbito de COMARB funcionan los sistemas de percepción de anticipos de Ingresos Brutos a través de cuentas bancarias, ventas con tarjetas y en cuentas de pago.

En conclusión: resultará muy difícil eliminar Ingresos Brutos en un movimiento. Podría llevar a la quiebra a varias jurisdicciones.

Especulan los gobernadores

Lo de Figueroa se sale del molde. En general los mandatarios provinciales no están apurados en avanzar en una reforma tributaria que implique ceder Ingresos Brutos y recibir una parte del IVA. La anterior experiencia de un pacto fiscal fue en 2017 durante el mandato de Mauricio Macri. En función de ese acuerdo el impuesto se tendría que haber dejado de cobrar en 2023, tras un cronograma de 5 años. Pero cuando se terminó la experiencia de Cambiemos, con el gobierno Alberto Fernández se volvió para atrás.

Es decir, que ante una nueva propuesta de un cronograma de reducción gradual hasta la eliminación, los mandatarios podrían especular a que un cambio de signo político en Buenos Aires revierta la situación.

Por eso, algunos tributaristas recomiendan hacer los cambios por shock en el caso de una reforma integral. Si hubiera un IVA provincial tendría que convivir con un impuesto local a la última venta, que pagaría solo el consumidor final y no afectaría al costo de producir de las empresas.