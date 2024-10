Turismo: cuáles son los destinos más caros del mundo para viajar

El Caribe, lo más caro

Según el análisis de 133 países, Barbados es el más caro para visitar con un presupuesto diario por persona de u$s 346,79. Lo siguen Antigua y Barbuda u$s 324,51 y San Cristóbal y Nieves u$s 285,72. El cuarto lugar lo ocupa Maldivas con un presupuesto por día de u$s 275,32 y la isla de Granada u$s 272,72.