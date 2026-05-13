Morixe apuesta a la expansión internacional para compensar las pérdidas en el mercado interno

Los ingresos domésticos de la alimenticia cayeron 8,2% en el primer trimestre, mientras que la facturación fuera del país casi se triplicó. La operación local sufre la caída del consumo y el aumento de costos en dólares.

La caída del consumo interno y el incremento de los costos en dólares están configurando un escenario cada vez más complicado para las empresas que producen alimentos. De todos modos, el impacto real depende de la estructura de negocios de cada compañía.

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Un caso específico es Morixe , que apeló a profundizar su expansión internacional como estrategia para moderar el impacto del retroceso de la facturación en el mercado doméstico.

Aun así, la alimenticia del grupo Sociedad Comercial del Plata cerró el primer trimestre con una pérdida neta de $1.754 millones por mayores costos y menor demanda en el mercado local, según los estados financieros cerrados al 31 de marzo que presentó ante la CNV.

La empresa informó ingresos por actividades ordinarias por $35.885 millones durante los primeros tres meses del año, lo que representó una mejora frente a los $27.005 millones registrados en igual período de 2025.

Sin embargo, el resultado operativo fue negativo en $1.477 millones, mientras que la pérdida neta consolidada alcanzó los mencionados $1.754 millones, frente a la ganancia de $689 millones que había obtenido un año antes.

Este deterioro de los resultados, según el informe, estuvo asociado principalmente al incremento de los gastos comerciales y administrativos, la presión de los costos financieros y el impacto derivado del proceso de integración de las nuevas compañías adquiridas.

La producción de Morixe incluye, entre otros productos, harinas, papas fritas, pan rallado, aceite de oliva, aceitunas, puré de papas, polenta, pasta seca y galletitas. Tiene presencia en todo el país y además exporta a Sudamérica, Europa y Estados Unidos.

Crecimiento del negocio internacional

Más allá de la pérdida registrada en el trimestre, los números reflejan el cambio estructural que atraviesa Morixe. Históricamente identificada con el negocio harinero y alimenticio argentino, la compañía pasó en pocos años a construir una plataforma regional e internacional de alimentos que sigue en expansión.

En la reseña informativa incluida en el balance, Morixe señaló que durante 2025 llevó adelante “un importante proceso de internacionalización de operaciones apalancado en operaciones de adquisiciones de empresas”, lo que llevó a dividir sus segmentos entre el negocio local y el internacional.

Ese cambio se reflejó en la composición de las ventas. Mientras los ingresos del mercado local sumaron $20.112 millones, un 8,2% por debajo de los $21.290 millones del mismo período del año pasado, el negocio internacional escaló hasta $15.772 millones, casi triplicando los $5.715 millones del primer trimestre de 2025.

La compañía también logró mostrar un resultado operativo positivo en el segmento internacional. Según los datos del balance, el negocio en el exterior obtuvo una ganancia operativa de $786 millones, mientras que el segmento local registró una pérdida operativa de $2.264 millones.

La compañía también informó que el negocio internacional ya representa una porción significativa de sus activos consolidados. Al cierre de marzo, los activos vinculados al segmento internacional aumentaron hasta los $55.164 millones, frente a los $30.408 millones que registraba a fines de 2025.

En contraste, los activos del negocio local descendieron desde $120.362 millones hasta $94.251 millones, reflejando el nuevo peso relativo de las operaciones en el exterior.

Otro de los factores que impactó sobre el resultado integral del trimestre fue la evolución de la denominada “reserva de conversión de sociedades extranjeras”, que reflejó un efecto negativo de $1.596 millones derivado de la conversión de activos y pasivos de subsidiarias internacionales.

Cómo fue la ronda de compras de Morixe

El avance del negocio internacional se explica principalmente por la incorporación de nuevas operaciones en Europa y América Latina.

Durante los últimos meses, Morixe avanzó con una agresiva estrategia de adquisiciones que amplió su presencia fuera de la Argentina y diversificó su portafolio de alimentos.

Entre las principales operaciones se destacó la compra del 70% del denominado “Grupo Intertrópico”, realizada a través de Morixe de España S.L., subsidiaria controlada por el grupo argentino.

La operación incluyó a Intertrópico Colombiana S.L. y compañías vinculadas, dedicadas a la distribución de alimentos latinoamericanos en Europa. En el balance, la empresa definió a Intertrópico como “una compañía con reconocido prestigio en la distribución de alimentos latinoamericanos en Europa”. Esa adquisición comenzó a reflejarse en los números consolidados del grupo durante el primer trimestre.

La estrategia de expansión también incluyó otras compras concretadas en 2025. Morixe adquirió el 60% de Biomac S.R.L., una firma especializada en alimentos saludables y exportación de frutas orgánicas congeladas y semillas.

En la documentación enviada al mercado, la compañía describió a Biomac como una empresa “con más de 20 años de trayectoria en la industria de la alimentación saludable, con una unidad de negocios local y otra de exportación”.

La operación fue valuada en aproximadamente u$s1,9 millones, aunque el acuerdo contempló ajustes vinculados con la deuda financiera y el capital de trabajo. Además, Morixe mantuvo opciones para adquirir el 40% restante del capital en los próximos años.

A eso se sumó la compra de Elaboradora Argentina de Cereales S.R.L., una compañía dedicada a la elaboración y comercialización de productos derivados de avena y propietaria de una planta industrial ubicada en Barracas.

Según el balance, esta adquisición generó un “resultado positivo por compra ventajosa” de más de $8.217 millones.

Morixe detalló además que su expansión internacional también se apoyó en estructuras montadas en Uruguay, España y Estados Unidos.

El grupo consolidó operaciones de sociedades como Braspal S.A., Gibur S.A., Morixe de España S.L. y Biomac USA LLC, entre otras.

En la descripción de sus actividades internacionales, la compañía explicó que Gibur está enfocada en “aceitunas, pulpas de tomate, aderezos y jugos de frutas”, mientras que Braspal funciona como plataforma de comercialización de alimentos en el exterior.

La empresa también destacó que Morixe de España fue adquirida “con el objetivo de contar con una empresa holding que facilite la estructuración en la adquisición de empresas locales europeas”.

El impacto de la suba de costos internos

A pesar de la expansión comercial y geográfica, el trimestre mostró un fuerte incremento de los costos operativos que fue determinante para los resultados del trimestre.

El costo de ventas subió hasta $29.012 millones, frente a los $22.802 millones registrados un año antes.

Los gastos de comercialización crecieron desde $4.164 millones hasta $6.124 millones, mientras que los gastos administrativos pasaron de $1.917 millones a $2.334 millones.

Dentro de esos rubros sobresalieron los mayores costos de fletes y logística, que superaron los $2.254 millones, así como el incremento de gastos de exportación, almacenaje y honorarios profesionales vinculados con la expansión del grupo.

El negocio también continuó mostrando una elevada exposición financiera. Las deudas financieras corrientes treparon hasta $32.751 millones, por encima de los $27.936 millones registrados al cierre de 2025. A su vez, las obligaciones financieras no corrientes sumaron otros $4.436 millones.

Los costos financieros netos alcanzaron $929 millones durante el trimestre. Dentro de ese rubro, la empresa registró intereses bancarios y financieros netos por más de $1.731 millones.

En paralelo, el flujo operativo de efectivo resultó negativo en $3.536 millones, reflejando un fuerte uso de capital de trabajo. El balance mostró aumentos en inventarios, cuentas por cobrar y otros créditos operativos.

Las inversiones también continuaron creciendo. Durante el trimestre, Morixe destinó más de $860 millones a adquisiciones de propiedades, planta y equipo, además de realizar inversiones adicionales en activos intangibles.