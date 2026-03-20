Un recorrido gastronómico y musical frente al río + Seguir en









Con vista abierta al Río de la Plata y una propuesta que combina cocina, bar y entretenimiento nocturno, Sendero se instala en la Costanera Norte como una de las aperturas más relevantes del circuito foodie porteño reciente.

La coctelería acompaña el concepto general con una carta organizada por “senderos”, que funcionan como ejes narrativos y sensoriales. Prensa

Inaugurado en agosto de 2025, Sendero propone un formato de experiencia continua: la noche comienza alrededor de la mesa y evoluciona, sin traslados, hacia una dinámica festiva con música y pista abierta. Inspirado en los listening bars y restaurantes de Europa y Estados Unidos, Sendero ocupa un espacio contemporáneo donde arquitectura y ambientación acompañan el concepto.

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Desde el ingreso, el recorrido se define por materiales naturales, macetas de gran porte, madera, lámparas tejidas y una iluminación cálida. La barra central funciona como punto de encuentro, mientras que el salón principal —de techos altos, hormigón visto y grandes ventanales— se abre hacia el río y se integra con vegetación. Uno de los elementos distintivos del lugar es su cava vidriada de 15 m² de Moët & Chandon, única en el país, que alberga más de 250 botellas y se convierte en pieza escenográfica.

Cocina estacional La cocina está liderada por Juan Madero, con asesoría de Martín Lukesch, y se apoya en una mirada estacional y cosmopolita, con vínculo directo con productores y materias primas seleccionadas en origen. La carta se adapta a cada estación del año, privilegiando el producto fresco, las cocciones precisas y una lectura contemporánea de sabores clásicos, donde la técnica acompaña sin imponerse y el ingrediente marca el ritmo de cada plato.

Sendero La cocina está liderada por Juan Madero, con asesoría de Martín Lukesch, y se apoya en una mirada estacional y cosmopolita. Prensa El recorrido incluye entradas como ostras patagónicas, ceviche de pesca blanca con ají amarillo y maíz chulpi, trucha arcoíris curada, burrata, taquitos de langostinos crocantes, carpaccio de tomates, buñuelos de kale y kimchi, empanadas de vacío fritas, provoleta a la chapa y falafel con pan a la parrilla. Las brasas ocupan un rol central con opciones como truchón patagónico, pechuga de pollo, matambrito de cerdo, ojo de bife de novillo, bife de chorizo mariposa y hamburguesa casera. Completan la carta platos principales como la milanesa de bife de chorizo, el arroz español con langostinos, los malfatti de salmón gratinados, los cavatelli alla puttanesca, el spaghetti nero di mare y ensaladas frescas. Una cocina directa y de producto, donde cada plato funciona como una parada dentro del recorrido.

Coctelería por senderos La coctelería, creada por Martín Suaya y ejecutada por Braian Costa, acompaña el concepto general con una carta organizada por “senderos”, que funcionan como ejes narrativos y sensoriales. Entre los cócteles de autor sobresalen Ruta del Vino, con vino rosado y notas florales; Camino de las Conservas, una relectura de sabores rurales argentinos; Caminos del Inca, de perfil tropical y especiado; Sendero del Pampa Roja y Sendero de los Apalaches, de mayor intensidad y estructura. La propuesta se completa con versiones cítricas y herbales, una sólida selección de clásicos —como Negroni, Penicillin, Old Fashioned o Espresso Martini— y una cuidada carta de destilados, donde el whisky escocés ocupa un lugar destacado.

Sendero Entre los cócteles de autor sobresalen Ruta del Vino, con vino rosado y notas florales y Camino de las Conservas, una relectura de sabores rurales argentinos- Prrensa Música, noche y espíritu social Con el avance de la noche, la experiencia se expande hacia lo musical bajo la curaduría del DJ residente Gonzalo Iribarren, con sets que recorren house, afro house, progressive y sonidos orgánicos. A esta programación se suman DJs nacionales e internacionales de trayectoria, con presentaciones especiales de figuras como Paul Oakenfold, John Creamer y el prestigioso DJ y productor neerlandés Sander Kleinenberg, reforzando el perfil global del proyecto. A partir de la medianoche, el espacio muta: bajan las luces, sube el ritmo y las mesas se integran a una pista que redefine el concepto de restaurante nocturno. Más allá de su propuesta gastronómica, Sendero se consolida como un punto de encuentro social que articula cocina, coctelería y música en un mismo recorrido, pensado para disfrutar la noche porteña con calidad, diseño y una experiencia integral. Dirección: Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte.