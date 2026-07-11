Entre Fuegos y Vinos, con sedes en Parque Leloir y Tortugas Open Mall, desarrolla una propuesta basada en la cocina al fuego, los vinos por copa y los platos para compartir. El restaurante, creado por Marcelo Gil, combina parrilla, horno de barro y disco de arado en una carta donde el fuego ocupa un lugar central. La ambientación acompaña con fuegos a la vista, materiales nobles, madera, hierro y una estética de inspiración industrial con guiños rústicos, pensada para que la cocina forme parte de la experiencia.
Cocina al fuego, vinos por copa y un nuevo formato: así evoluciona la propuesta de este restaurante y wine bar de zona norte y oeste
La propuesta reúne cortes de carne de primera calidad, platos al horno de barro y disco de arado, vinos por copa y coctelería. A esta experiencia se suma El Mercadito, un espacio inspirado en los almacenes de barrio con sanguchería, fiambres, quesos y productos para llevar.
-
Día del Mac and Cheese: un clásico que gana lugar en las cartas
-
Día Mundial del Pollo Frito: guía definitiva de sándwiches para rendirle culto al "crispy"
En su carta, Malcriado destaca por una selección de cortes de carne de primera calidad cocidos a la parrilla, junto con diversos platos que destacan por sus sabores y combinaciones. Entre las opciones aparecen entraña, ojo de bife con hueso, vacío al asador, picaña, T-bone y tomahawk, además de empanadas, provoletas, pastas, ribs y preparaciones pensadas para compartir.
La propuesta también incluye opciones como fondue de quesos en cabutia asada, langostinos fondue, ñoquis de boniato con estofado de ternera braseada al disco, hamburguesas, ensaladas y postres clásicos. La carta se complementa con alternativas para distintos momentos de consumo, desde entradas para acompañar una copa hasta menús por pasos y propuestas especiales para fechas puntuales.
Uno de los diferenciales del restaurante es su sistema de vinos por copa, que permite elegir distintas etiquetas en medidas variables y a temperatura controlada. La oferta de bebidas se completa con vinos por botella, vermut, cerveza y una barra de coctelería clásica y de autor, con opciones como Negroni Malcriado, Apple Green, gin tonic y mojitos.
En la sede de Parque Leloir, la marca incorporó El Mercadito de Malcriado, un nuevo espacio ubicado detrás del restaurante e inspirado en los tradicionales almacenes de barrio. Este formato amplía la propuesta con una dinámica más cotidiana, pensada para consumir en el lugar o comprar para llevar.
El Mercadito reúne fiambres y quesos, sanguchería gourmet, empanadas, ensaladas, pizzas de estilo napolitano, vinos, vermut, conservas, pastas y productos seleccionados. Entre sus opciones se encuentran los sándwiches Crudo & Manteca, Mortadela con Pistacho, Pastrami, Salame y Provolone, Vegetariano, Milanesa de ternera y Osobuco braseado.
El espacio funciona de martes a domingos, de 10 a 00 hs, con una propuesta all day orientada a meriendas, almuerzos, tapeos y cenas. Su ambientación recupera la esencia de los comercios de cercanía mediante estanterías con productos, exhibidores de fiambres y quesos, pizarras, una barra de despacho y un sector de mesas que integra la experiencia gastronómica con la compra de productos gourmet para llevar.
Con sus dos sedes y la incorporación de El Mercadito, Malcriado amplía su universo gastronómico con distintos formatos de consumo, manteniendo como eje la cocina al fuego, el vino y las preparaciones pensadas para compartir.
Dirección: Martín Fierro 3290, Parque Leloir, y Ramal Pilar Km 36.5 (Shopping TOM), Tortuguitas.
- Temas
- Restaurante
- Vinos