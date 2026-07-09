Día del Mac and Cheese: un clásico que gana lugar en las cartas + Agregar ámbito en









Tres coordenadas imperdibles en Buenos Aires para saborear los fideos con queso más famosos del mundo.

14 de julio - Día del Mac and Cheese.

Cada 14 de julio se celebra el Día Mundial del Mac and Cheese, la emblemática comida que nació como un menú hogareño y hoy conquista los paladares más exigentes. Nacida en la cultura estadounidense, esta cremosa combinación de pasta y queso cruzó fronteras hasta convertirse en un fenómeno global. Buenos Aires no es la excepción: los chefs locales adoptaron la receta y hoy consolidan una oferta imperdible en la ciudad.

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CHILL GARDEN Con motivo del Día del Mac & Cheese, Chill Garden ofrecerá el martes 14 de julio, únicamente durante esa jornada, su clásico Mac & Cheese con milanesa de pollo crocante y salsa BBQ a un valor promocional de $9999. Se trata de uno de los platos más representativos de la carta, elaborado con una suprema de pollo de corte grueso, rebozada con panko y cereales para lograr una cobertura crocante, acompañada por salsa BBQ y la tradicional preparación de macarrones con queso, considerada un ícono de la gastronomía estadounidense.

Dirección: Pujol 935, Caballito. Esta combinación forma parte de la identidad del restaurante desde sus inicios y surgió a partir de una receta inspirada en las comidas preferidas del hijo de uno de los socios del proyecto. Bajo la cocina del chef Tupac Guantay, la propuesta continúa vigente dentro del menú habitual del restaurante, que funciona en una casona del siglo XIX en Caballito y completa su oferta con cocina de estación, barra de coctelería, cava y espacios destinados a almuerzos, meriendas y cenas.

CHILL GARDEN. RIBS AL RÍO Uno de los clásicos que acompaña al BBQ texano desde hace generaciones también tiene un lugar protagónico en la carta de Ribs al Río. El Mac & Cheese, presente desde la apertura de la primera sucursal de la marca en Costanera Norte, está elaborado con pasta corta y una cremosa salsa de queso que aporta untuosidad y equilibrio a los sabores intensos del ahumado.

Direcciones: Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte; Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo; Av. del Libertador 4096, Campo Argentino de Polo, Palermo; Av. Monroe 1850, Barrio Chino, Belgrano; Mariano Castex 2885, Canning; Unicenter Shopping, Paraná 3745, Martínez; Italia 257, Lomitas, Lomas de Zamora. Puede pedirse solo o como acompañamiento, ya que forma parte de la guarnición de la milanesa ahumada y también integra una opción del menú kids. Para completar la experiencia, la casa recomienda maridarlo con una cerveza Budweiser bien fría, cuyo perfil liviano y refrescante acompaña la cremosidad del plato sin opacar el sabor del queso.

RIBS AL RÍO. HELL’S PIZZA Hell's Pizza destaca uno de los grandes clásicos de la cocina estadounidense, los Mac & Cheese, con una versión elaborada a partir de coditos bañados en una salsa de cheddar, mozzarella y queso azul, realzada con mostaza Dijon y un sutil toque de nuez moscada. La preparación se completa con mozzarella y parmesano gratinados hasta lograr una costra dorada y se sirve con pan tostado. Dirección: Humboldt 1654, Palermo; Asunción 4187, Villa Devoto. Otras sucursales en CABA, AMBA e interior del país. Disponible en todos los locales de la cadena, este plato se suma a la propuesta inspirada en la gastronomía estadounidense como una alternativa ideal para compartir o disfrutar antes de sus reconocidas pizzas estilo New York. HELL’S PIZZA.

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