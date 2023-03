Una empresa argentina revoluciona la indumentaria para talles grandes

No es una idea revolucionaria: vender ropa para personas de todos los talles. Literalmente, todos. Pero sí fue una propuesta original: Wokka surgió en una charla de bar y hoy es una de las empresas más conocidas de su “nicho”.

“No hicimos todos los talles porque vimos un nicho, lo hicimos porque se nos estruja el corazón si tenemos que decirte que «no hay para vos». Simplemente no podíamos permitirlo, nos angustiábamos y entendimos que no podía pasar. Por esto, nunca le prestamos atención a la Ley de Talles ya que tener todas las opciones para nosotros es importante más allá de la legalidad, así como también la importancia de que un talle S o talle XL midan lo que tengan que medir en centímetros y no solo por el talle que le ponen en la etiqueta y después es mentira.” señaló Johanna Laudani, Fundadora de Wokka.