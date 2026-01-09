Por menos de 2 mil pesos: la escapada más elegida de Buenos Aires para no gastar de más + Seguir en









Una localidad con una propuesta que combina naturaleza, una pintoresca arquitectura y una tranquilidad única.

El atractivo principal de la localidad, que reúne tanto a los habitantes como a los turistas. Imagen: Matecito Viajero

Para quienes buscan una alternativa de turismo cerca de Buenos Aires sin gastar demasiado, existen opciones que combinan naturaleza, historia y tranquilidad a muy poca distancia de la Capital. Localidades cercanas permiten desconectar del ritmo urbano y aprovechar actividades al aire libre, culturales y gastronómicas sin elevar demasiado el presupuesto.

Una de las propuestas más elegidas por viajeros que buscan cambiar de aire sin invertir demasiado tiempo ni dinero está a poco más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de Chascomús, una localidad con una gran laguna, paseos históricos y actividades para toda la familia, ideal para una escapada económica.

Centro Histórico La plaza principal de Chascomús combina el verde de los árboles con su arquitectura admirable. Imagen: Guía Chascomús Dónde se ubica Chascomús Chascomús es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, situada a unos 120 kilómetros al sureste de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Autovía 2 que conecta con Mar del Plata. Se encuentra en la región pampeana y es reconocida por su famosa laguna, que constituye uno de los principales atractivos turísticos de la zona. Además, es cabecera del partido homónimo y combina historia, naturaleza y cultura en un entorno muy visitado.

Qué se puede hacer en Chascomús El principal atractivo turístico es la Laguna de Chascomús, un amplio espejo de agua que invita a pasear por sus costas, practicar pesca, deportes náuticos como kayak, paddle surf o simplemente descansar junto al agua. Además, la ciudad ofrece paseos históricos por su casco antiguo, con edificios de más de dos siglos, plazas, iglesias y museos que evocan la historia local.

Entre las actividades destacan la visita a la Estación Hidrobiológica para conocer el proceso de cría del pejerrey, una especie emblemática de la zona, paseos por el casco histórico con su plaza central y su arquitectura colonial, y recorridos costeros donde se puede ver la naturaleza y la fauna local.

Cómo ir hasta Chascomús En auto: ir desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es fácil y rápido tomando la Autovía 2 en dirección a la costa bonaerense y luego desviando hacia Chascomús por rutas provinciales bien señalizadas. El viaje suele llevar alrededor de una hora y media, dependiendo del tráfico. En colectivo o tren: también existe una opción económica para quienes no tienen auto. El ramal ferroviario desde la estación Alejandro Korn hacia Chascomús fue restablecido y permite llegar por tren con un boleto que ronda los 1200 pesos, convirtiéndolo en una alternativa accesible para una escapada de fin de semana. Además, hay servicios de colectivos interurbanos que conectan con Chascomús desde distintas terminales del AMBA, ofreciendo más opciones de transporte público para quienes prefieren viajar sin manejar.