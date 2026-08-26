Se confirmó el Apple Event: cuándo se revelará el nuevo Iphone 18 Pro + Agregar ámbito en









El evento de la empresa estadounidense llegará el próximo mes. En el mismo, se dará a conocer el nuevo modelo de celular y el primer teléfono plegable de la marca.

El Apple Event marcará un gran cambio en la empresa estadounidense, el próximo 9 de septiembre. Apple

El Apple Event tendrá lugar el próximo 9 de septiembre en California a las 10 de la mañana en Estados Unidos, mientras que en Argentina será a las 14 horas. Hasta el momento las únicas novedades confirmadas son el nuevo Iphone 18 Pro y el nuevo modelo de celular plegable. Aún así, se espera que el acontecimiento marque un cambio de etapa en la compañía.

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El evento se retransmitirá en las redes oficiales de la marca, el cual genera grandes expectativas en el mundo de la tecnología por la innovación sobre el primer dispositivo plegable, denominado hasta el momento como “iPhone Ultra”, aunque el nombre oficial lo darán en el lugar de los hechos.

Steve Jobs Teatre, el lugar donde se hará la presentación. Lo curioso de la ceremonia “sorpresas listas para brillar” es que la empresa tecnológica lanzará sus dispositivos celulares en fechas distintas y cambiará por primera vez en décadas su modalidad de publicaciones. En este caso, el Iphone 18 Pro y Pro Max se presentarán en septiembre, mientras que el modelo básico se estrenará a principios del año que viene.

Además, esta será la primera keynote que estará encabezada por John Ternus como CEO de la compañía, debido a que reemplazará a Tim Cook el 1 de septiembre. Tan solo ocho días más tarde será el designado a conducir una de las renovaciones más importantes de Apple en los últimos años.

Las otras presentaciones de Apple A falta de confirmación, en los últimos meses se estuvo trabajando bajo el desarrollo de distintos modelos de dispositivos para lanzarlos al mercado, aunque todavía no hay fechas para su estreno. Se espera que, junto a los Iphone, se presenten el Apple Watch Serie 12, el Apple Watch Ultra 4 y dos modelos de AirPods 5. Otros dispositivos que podrían formar parte de la exposición son la pantalla para el hogar inteligente, el Apple TV 4K y el HomePod.

Por otro lado, en medio de las presentaciones se espera que anuncien las fechas de lanzamientos de los nuevos sistemas operativos para todos los sectores tecnológicos de la compañía. Si bien todavía no está confirmado, los software que se encuentran en su fase final son: iOS 27, macOS 27, watchOS 27, iPadOS 27 y tvOS 27. El último modelo de Iphone: la gama 17 Pro. Por último, Apple aún no brindó información sobre la presencia de alguna actualización de las Mac, sus computadoras, y sus Ipad, sus tablets. En relación con esto, tampoco lo hicieron con el Iphone Air 2 y el Iphone 18e, aunque también se esperan novedades al respecto de cada dispositivo.

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