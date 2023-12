Viajes "verdes": la clase media deberá esperar para volver a Ezeiza

¿Y cuántos dólares hay que desembolsar para viajar al exterior? Como siempre depende de la fecha. Por ejemplo, en enero y febrero hay que pagar unos u$s3.000 por persona para pasar 7 noches All Inclusive en Riviera Maya con aéreos, traslados y asistencia. Si optas por Perú en los meses de mayo y junio, son u$s 2.200 8 días, visitando 6 ciudades con aéreos, excursiones y hoteles. Ocho noches en febrero en Praia Do Forte en el Iberostar All Inclusive con aéreos y traslados cuesta u$s3.000. Sin aéreos, visitar Grecia 7 noches, unos u$s1.800 con hoteles y crucero y unos u$s 2.500 Nueva York sin aéreos, con hotel y traslados. Siempre considerando que los que pueden darse estos placeres son aquellos a los que llamo de "clase media con algún resto" y otros de mayor poder adquisitivo. Estos 2 grupos suman aproximadamente 7 millones de personas históricamente.