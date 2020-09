Viajes: ¿Cuál es el secreto para morigerar el impacto del recargo del 35%?

El contexto desalienta a los pocos viajeros que estaban pensando en viajar al exterior en el mediano plazo. Sin embargo, para aquellos que aún analizan irse, hay un producto que en el ambiente del turismo suele decirse que es “a prueba de crisis”. Se trata de los All Inclusive.

Caribe: la eterna atracción del "all inclusive" Comprar un paquete con todos los servicios incluidos implica pagar todo (pasajes, alojamiento, comidas y actividades) en la Argentina, en pesos, congelar el precio y no tener que desembolsar un solo dólar en el destino.

¿A dónde ir?

Desde Punta Cana, en República Dominicana; Playa del Carmen, en México; Aruba; la isla de San Andrés, que pertenece a Colombia; o diversas combinaciones para conocer Cuba y sus fantásticos cayos, el Caribe es siempre una opción para los argentinos.

La modalidad de All Inclusive inserta al turista, la pareja o el grupo familiar, en un sistema cerrado que abarca alojamiento, todas las comidas, bebidas y entretenimientos.

En los paquetes se incluyen también los aéreos, cerrando así el círculo sobre los principales gastos que tiene un viaje de turismo.

La costa de Bahía

El estado brasileño de Bahía se ha vuelto muy concurrido por los argentinos que buscan este tipo de viajes con todo solucionado de antemano. Los vuelos directos a Salvador de Bahía no son agotadores y luego desde esa caótica ciudad se puede acceder a complejos vacacionales de lujo. Costa do Sauipe es el destino brasileño más ofrecido en la actualidad. Cobró fama por tener algunos de los resorts más atractivos del vecino país. En un ranking publicado por el sitio Tripadvisor, los resorts all inclusive más votados en ese destino brasileño fueron Sauipe Premium, Sauipe Class, Sauipe Park, Sauipe Resorts, Sauipe Club y Sauipe Pousadas. Trancoso, al sur de Salvador, es otra playa del estado de Bahía que hay que mencionar.

El Caribe conocido

La mexicana Playa del Carmen es otro de los grandes destinos de todo incluido que es muy buscado por los argentinos. Allí se puede encontrar decenas de complejos hoteleros que ofrecen el sistema de All Inclusive que se ha hecho tan popular en esta parte de la llamada Riviera Maya.

Punta Cana es la otra típica propuesta de todo incluido en el Caribe, con resorts de todo tipo, abarcando desde opciones realmente lujosas hasta otras muy accesibles. Cuba es el otro gran destino. El atractivo de recorrer La Habana, Varadero y las paradisíacas playas de los cayos suele obligar a viajes más extensos que una semana, por lo que las vacaciones en esta isla suelen extenderse por 10 o 12 noches, con servicio de todo incluido en Varadero y los lujosos hoteles de los cayos.