¿Cuáles son los destinos turísticos que le ganan a la pandemia?

Hecha esta aclaración, también es cierto que pensar en viajes no significa comprar viajes. A decir verdad, si bien existe una gran demanda de viajeros contenida, no son muchos los que se animan a comprar un ticket de avión, un paquete, o reservar un hotel para usar en el corto o mediano plazo. El futuro sigue siendo incierto para los argentinos y no es un dato menor a la hora de planificar hacia adelante.