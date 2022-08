"Sin Culpa", de Andrés Ridois: un vino que apuesta al consumo consciente

Sin Culpa 1.jpg

"A mi hija y a la gente como ella hay que apoyarla. Son seres de luz. La generación de debajo de 20, es la única que nos va a transformar en serio. La única que va a transformar este país y el mundo", agrega el fundador de Bodega Sin Regla y hombre clave de Bodega Sottano y Colosso Wines.

Al hablar de Santina, a Andrés se le ilumina la mirada. "Mi hija tiene una inteligencia admirable, es una gran crítica del magnetismo negativo. Tiene un camino espiritual de alto vuelo, que no sé dónde va a terminar. Ella tiene su vida, toma sus propias decisiones. Yo la aconsejo, trato de que no cometa errores, y pongo límites en algunas cosas que veo, que no me parecen, pero ella ya es más sabia que yo, esa es la realidad", confiesa.

Andrés plantea que “el mayor desafío que tenemos los adultos para que vivan nuestros hijos y nuestros nietos es contribuir con el medioambiente. Debemos ser menos egoístas y pensar en los que vienen, las nuevas generaciones”.

andres y santina.jpg "A mi hija y a la gente como ella hay que apoyarla. Son seres de luz. La generación de debajo de 20, es la única que nos va a transformar en serio. La única que va a transformar este país y el mundo", analiza Andrés.

De esta manera, Sin Culpa alienta al consumo responsable y consciente de vino, con botellas reutilizadas, sin papel y con insumos que no contaminan y plantando árboles, algo que el planeta necesita imperiosamente para empezar a sanar.

“La idea es que la gente se sume al consumo consciente tomando un vino de alta gama. Te tomás un rico vino con una botella reutilizada y si podés la devolves, yo te pago por la botella, me la llevo, la vuelvo a limpiar y la vuelvo a embotellar. Como se hacía en la vieja época, como la damajuana, pero en alta gama. La ganancia estará totalmente destinada a forestar y a transformar”, concluye el empresario.