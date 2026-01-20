Vivir sin sexo: por qué algunas personas evitan la intimidad en pareja + Seguir en









Un estudio arrojó que corresponde a una mezcla de factores que operan en conjunto. Los autores indicaron que la falta de parejas sexuales puede perjudicar la salud mental y el comportamiento.

Los investigadores aseguraron que la vida sin sexos puede estar influida por "el ambiente, la personalidad y la genética". Gentileza - Pikwizard

Un estudio reveló por qué algunas personas evitan la intimidad con sus parejas. En esa línea, enumeró una serie de causas múltiples que juegan al momento de que una persona elija no compartir su vida íntima con un par.

El análisis internacional, impulsado por el Max Planck Institute for Empirical Aesthetics (MPIEA) de Frankfurt, reveló que la virginidad en adultos mayores, entendida como la ausencia de relaciones sexuales a lo largo de la vida, es resultado de la interacción compleja de factores psicológicos, sociales y genéticos.

Vivir sin sexo: por qué algunas personas evitan la intimidad en pareja Entre los datos más llamativos, solo alrededor de 1% de los más de 400.000 británicos analizados —con edades entre 39 y 73 años— afirmó no haber tenido nunca relaciones sexuales. La investigación detectó que este grupo presenta un nivel educativo más alto, a la par de una mayor soledad, ansiedad y menor satisfacción personal respecto a quienes sí habían tenido experiencias sexuales.

Según los autores, “las parejas sexuales pueden tener un profundo impacto en el bienestar y la evolución social. Su ausencia puede ser perjudicial para la salud mental y provocar problemas de comportamiento”.

Y agregaron que "las personas asexuales a lo largo de la vida tienen, en promedio, un mayor nivel educativo, consumen menos sustancias y se sienten más solas e infelices". En el caso de los hombres, tienden a vivir en regiones "con menos mujeres, y la asexualidad fue más frecuente en regiones con mayor desigualdad económica".

depresion-en-la-vejez.jpg_554688468 El análisis internacional reveló que la virginidad en adultos mayores es resultado de la interacción compleja de factores. Factores que inciden en la falta de vida sexual Uno de los aspectos destacados del informe señala que la relación entre factores biológicos y sociales explica esta tendencia. La coautora Karin Verwei, del estudio proveniente del Amsterdam University Medical Centre (UMC), aclara que "no se trata de ‘genes de la virginidad’" sino "que el ambiente, la personalidad y la genética contribuyen. Las asociaciones halladas no prueban causalidad directa, pero muestran cómo distintos factores se conectan con la vida sin sexo”. El entorno socioeconómico influye también en la prevalencia de virginidad adulta, con mayor frecuencia en zonas de mayor desigualdad de ingresos. Los hombres resultaron especialmente afectados por factores como fuerza física reducida y una menor proporción de mujeres respecto a hombres en el lugar de residencia. Desde el ámbito genético, la investigación estima que alrededor del 15% de la variación en la falta de experiencia sexual a lo largo de la vida se explica por componentes hereditarios. Otro coautor, Abdel Abdellaoui, enfatizó el vínculo con factores como inteligencia, educación y condiciones psiquiátricas. Entre otros patrones diferenciadores, el grupo que nunca tuvo relaciones sexuales tendía a consumir menos alcohol y drogas y, en mayor proporción, usaba gafas desde edades tempranas, según los investigadores. El profesor Brendan Zietsch, del University of Queensland, indica que estas personas “se muestran más retraídas socialmente, por lo que les resulta más difícil encontrar pareja”. Mientras, la investigadora Laura Wesseldijk, del MPIEA, aclaró que la ausencia de relaciones priva a estos individuos de “fuentes importantes de apoyo social, lo que se asocia con soledad, ansiedad, sentimientos depresivos y un menor bienestar”.